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Фонд Великое Отечество выходит на передовую

09:05. 15 мая 2019 Просмотров - 326 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Фонд Великое Отечество

Благотворительный Фонд «Великое Отечество» принял решение о начале реализации нового направления благотворительной деятельности: помощь гражданам ДНР и ЛНР, проживающим в так называемой зоне соприкосновения.

Зона соприкосновения – это фактически линия фронта. Хотя «горячая» фаза войны на Донбассе была прекращена после поражения ВСУ и националистов в Иловайске и Дебальцево, обстрелы и боестолкновения до сих пор продолжаются. Большое количество жителей было вынуждено эвакуироваться. Но до сих пор в зоне соприкосновения живут люди, которые не хотят покидать свои родные дома и кому просто некуда поехать. Отдельная категория – пожилые люди, которым попросту тяжело менять место жительства – как физически, так и морально. Многие из них – одинокие, за ними некому ухаживать. Им не на кого больше надеяться, кроме как друг на друга, на соседей и на неравнодушных людей, которые по мере своих сил стараются им помочь – добровольцев и благотворителей.

Помимо частых обстрелов и постоянной опасности, существование в зоне соприкосновения осложнено ещё и тем, что там пока крайне сложно наладить обычную мирную жизнь. Речь идёт не только о водоснабжении, электричестве и газе. Часто в населённых пунктах нет магазинов и аптек. Отсутствует или не работает инфраструктура здравоохранения и социального обеспечения. Руководство республик не оставляет их без своего внимания, но, к сожалению, своих ресурсов у непризнанных государств крайне немного. И любая помощь и поддержка будет крайне полезной.

Конечно, сейчас в зоне соприкосновения людей меньше, чем проживало ранее. По нашим оценкам – порядка 5 тысяч человек примерно в 30 населённых пунктах. Однако, эти люди – символ того, что жители Донбасса не сломлены, что никто не сможет выгнать их с родной земли, что наш народ – непобедим. Для этого жизненно необходимо показать этим людям, что они не одни, что мы не бросаем их в беде, и готовы прийти на помощь. Это нужно не только им. Это нужно нам самим, чтобы оставаться одним народом.

Фонд Великое Отечество идёт на передовую. Не оставайтесь в стороне. Будем едины и придём на помощь тем, кто в ней нуждается!

Помочь таким жителям теперь можно внеся пожертвование на счет Фонда и тем самым внести свою лепту в благородное и важное дело.

Сделать это несложно.

Существуете четыре способа  внести пожертвование.

Помочь можно следующим способами:

1. Отправить СМС  на номер 3434: СВОИ (пробел) сумма. (Например: СВОИ 500)

2. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».

3. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.

4. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:

(Внимание! Для просмотра всех страниц, воспользуйтесь кнопками навигации внизу картинки. Всего в инструкции — пять страниц).

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103748

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