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Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ в программе “Специальный репортаж. Болгарский рай в Евросоюзе”

14:11. 15 мая 2019 Просмотров - 274 Один комментарий Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #ТВЦ #Специальныйрепортаж #СМИ #ЭкспертыМПГУ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hfvy-ldjoqI

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2429 2105
    Лариса Петрова 15 мая 2019 в 15:03

    “Братушки” в очередной раз купились на посулы красивой жизни со стороны Запада, и Запад в очередной раз их обманул. Он разграбил некогда процветавшую страну, поставил во главе её свою марионетку, а народ превратил в бесправное стадо. И всё это – под привлекательные лозунги о свободе и демократии.

    Удивляет, насколько цинично и однообразно действуют западные “партнёры” в порабощаемых странах. Болгары, оказывается, тоже скакали на своём “майдане”, как позже это делали украинцы. Доскакались!

    Добро, которое делал для этих стран Советский Союз, а позже – Россия, помнят люди в возрасте, но молодёжь переформатируется агрессивной пропагандой. Вот и выходит, что Зло пока одерживает победу над Добром. Грустно.

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