Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ в программе “Специальный репортаж. Болгарский рай в Евросоюзе”

...интервью с историком Евгением Спицыным на канале "День ТВ" ...изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич============================================================================ Комсомольская площадь ...
Концептуал СМИ Выступление на канале «Звезда» в программе ...по истории России Евгений Спицын о том, почему ...(изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич======================================================================= Комсомольская площадь ...
Если пролить настоящий свет на самые обыкновенные, общеизвестные и всем привычные вещи, они могут предстать как величайшие чудеса мира и из них можно извлечь удивительнейшие примеры, в особенности касательно дел человеческих.
“Братушки” в очередной раз купились на посулы красивой жизни со стороны Запада, и Запад в очередной раз их обманул. Он разграбил некогда процветавшую страну, поставил во главе её свою марионетку, а народ превратил в бесправное стадо. И всё это – под привлекательные лозунги о свободе и демократии.
Удивляет, насколько цинично и однообразно действуют западные “партнёры” в порабощаемых странах. Болгары, оказывается, тоже скакали на своём “майдане”, как позже это делали украинцы. Доскакались!
Добро, которое делал для этих стран Советский Союз, а позже – Россия, помнят люди в возрасте, но молодёжь переформатируется агрессивной пропагандой. Вот и выходит, что Зло пока одерживает победу над Добром. Грустно.