Главная » Видео, Мировоззрение

Анимация и реанимация. Что связывает эти понятия в нашем Мире? Денис Кануков. Часть 1

19:32. 15 мая 2019 Просмотров - 281 Нет комментариев Опубликовал:

Рождение, Возрождение.

Автор-сказитель – Денис Кануков
Часть 2 – https://youtu.be/CZF5ySlcxuk

Взаимодействие между собой планет, людей, и влияние тех и других друг на друга.
Автор коснется таких древних писаний, как Авеста. Что происходит сейчас в мире, как изменение частот энергии космоса влияет на людей и почему необходимо настроиться на частоту данного времени, расскажет нам в этом эфире Денис Кануков.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q8tNFIhPXM8

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Авиакатастрофа под Смоленском: случайностей и совпадений такого масштаба не бывает
... тот факт, что большинство версий причин этой авиакатастрофы будут иметь...в то, что именно в этот момент на эту рану (случайно... кислотой – невозможно. Если это была спланированная операция, то ...акциях). Но если раньше эти провокации заканчивались в худшем ...
О Требах
...в любом виде, творит что-то думая о тех ...вероисповедания. Это метакультурная особенность белорусов. Но эти праздники «Деды», это все ...Однако наша практика показывает, что Требы можно приносить и простым... тем больше вероятность того, что Треба придет к тому, ...
Ужин в Кремле — дело принципа!
... адвоката и члена Совета Директоров этой компании — Александра Фёдоровича Керенского....»?»: «Потому что десяток сидящих в колонии молодых людей — это прекрасный повод...путинском режиме. Потому что сидящие молодые люди — это замечательный способ заработка ...
Евромайданутые
... России скажет сразу же, что это реалии наших 90-х. ...западенцев, отныне они не связывают себя одной судьбой с ...майданутых количественно больше, это не значит, что надо делить территорию...Россией и Польшей. Это значит, что русскому большинству Украины надо...
Рублёвая паника разгорается - Центробанк впустую тратит валютные резервы
... одну европейскую валюту. Совершенно очевидно, что это лишь начало мощного движения – ранняя... банков. Это отнюдь не копейки – свыше 2,1 трлн. рублей что превышает..., будут исполнены наверняка. При этом важно понимать, что в России кроме финансового...
Вернуть городу на Волге историческое имя
... – Мы горячо поддерживаем эту идею и считаем, что волгоградцы... точнее, не волгоградцы... верным». Господин Стариков подчеркнул, что идея общегородского референдума представляется ему...зависимости от нашего отношения к этому. Особенно это сильно не в России...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)