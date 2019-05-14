Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2019

Украинская армия может за короткий промежуток времени дойти до российско-украинской границы на Донбассе, но потом начнется кровавая война.

Такое мнение выразил генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко, добавив, что последствия такого противостояния спрогнозировать трудно.

«Высказывание того, что освободить Донбасс военным путем возможно за сутки, это несколько рискованно и преувеличено. По моему мнению, хорошо подготовившись, за несколько недель это может и можно будет решить», — считает генерал.

Однако, учитывая политический переходный период на Украине, ожидать подобных шагов не стоит.

«Я поддерживаю Наева в том, что это возможно сделать, хотя и не за такой короткий срок, но что дальше? В начале войны на востоке Украины в 2014 году еще не было российских войск, а сейчас на границе размещено 80 тыс. российских военных, а непосредственно на оккупированных территориях находится 13 тыс. военных РФ. Под руководством российских кадровых офицеров находятся два армейских корпуса на территории непризнанных ЛДНР», — рассказал Романенко.

Он также напомнил, что на территории Донбасса размещено большое количество военной техники, а к украинской границе Россия стянула ракетную бригаду, дивизион которой находится настолько близко, что вполне может накрыть ракетами украинскую столицу.

«Если это будет происходить, то потом будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать. Однако мы понимаем, что военное превосходство у России больше», — пояснил украинский генерал-лейтенант.

И все же, по мнению Романенко, для победы на Донбассе Украине нужно использовать как военный, так и политико-дипломатический методы.

«Сейчас нам нужно взять мирную паузу, чтобы провести действенные реформы, прежде всего экономические, и все остальные, чтобы мы были готовы к возможному решению этого вопроса военным способом.

Надо планировать и военный сценарий, как россияне много лет готовились к аннексии Крыма. Нам нужно подготовиться, и в момент наибольшей слабости России, если будет необходимость, решительно восстанавливать своих границы и суверенитет», — заявил он.

На вопрос, будет ли это возможно в краткосрочной перспективе, Романенко ответил: «В современном быстроменяющемся мире возможно все».

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