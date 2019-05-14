Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2019
- 08:00 Донецк овациями встретил премьеру фильма “Ополченочка”.
- 06:00 «Будет кровавая бойня»: украинский генерал рассказал, что ждёт ВСУ в случае нападения на Донбасс.
- 03:00 «Паразиты и террористы», — комбриг ДНР об украинских «патрiотах».
- Вчера 22:54 Два мира одной войны.
Донецк овациями встретил премьеру фильма “Ополченочка”
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«Будет кровавая бойня»: украинский генерал рассказал, что ждёт ВСУ в случае нападения на Донбасс
Украинская армия может за короткий промежуток времени дойти до российско-украинской границы на Донбассе, но потом начнется кровавая война.
Такое мнение выразил генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко, добавив, что последствия такого противостояния спрогнозировать трудно.
«Высказывание того, что освободить Донбасс военным путем возможно за сутки, это несколько рискованно и преувеличено. По моему мнению, хорошо подготовившись, за несколько недель это может и можно будет решить», — считает генерал.
Однако, учитывая политический переходный период на Украине, ожидать подобных шагов не стоит.
«Я поддерживаю Наева в том, что это возможно сделать, хотя и не за такой короткий срок, но что дальше? В начале войны на востоке Украины в 2014 году еще не было российских войск, а сейчас на границе размещено 80 тыс. российских военных, а непосредственно на оккупированных территориях находится 13 тыс. военных РФ. Под руководством российских кадровых офицеров находятся два армейских корпуса на территории непризнанных ЛДНР», — рассказал Романенко.
Он также напомнил, что на территории Донбасса размещено большое количество военной техники, а к украинской границе Россия стянула ракетную бригаду, дивизион которой находится настолько близко, что вполне может накрыть ракетами украинскую столицу.
«Если это будет происходить, то потом будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать. Однако мы понимаем, что военное превосходство у России больше», — пояснил украинский генерал-лейтенант.
И все же, по мнению Романенко, для победы на Донбассе Украине нужно использовать как военный, так и политико-дипломатический методы.
«Сейчас нам нужно взять мирную паузу, чтобы провести действенные реформы, прежде всего экономические, и все остальные, чтобы мы были готовы к возможному решению этого вопроса военным способом.
Надо планировать и военный сценарий, как россияне много лет готовились к аннексии Крыма. Нам нужно подготовиться, и в момент наибольшей слабости России, если будет необходимость, решительно восстанавливать своих границы и суверенитет», — заявил он.
На вопрос, будет ли это возможно в краткосрочной перспективе, Романенко ответил: «В современном быстроменяющемся мире возможно все».
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«Паразиты и террористы», — комбриг ДНР об украинских «патрiотах»
Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал о сути украинского вышиваночного «патриотизма».
«Я знаю две категории украинских националистов. Одни хотят Украине добра, но не любят по своим и разным причинам Россию, причём они настаивают на том, что конкретно к русским людям они антипатии не испытывают, а претензии имеют к государству. Эта категория в большинстве своём осознаёт, что несмотря на нелюбовь к государству Россия — иметь с ним дело, пусть и скрепя сердце, Украине выгоднее, чем не иметь. Их понятие блага Украине включает в себя вынужденную необходимость использовать ресурсные и рыночные возможности России, хоть и без большого удовольствия.
Вторая же категория — злейший враг Украины.
Она подчиняет интересы Украины своей всепоглощающей ненависти. Громче всех крича и показательней всех ратуя за Украину, раздирая на груди вышиванки и обнажая место, куда они готовы, якобы, принять пулю за «ридну нэньку» — эти «патриоты» сделали заложниками миллионы людей.
Они как паразиты, которые высасывают все соки; они прямо говорят, что будут убивать, если их требования не будут выполняться.
Один из их лидеров Корчинский, хоть он и больше профессиональный провокатор, чем идейный борец, перед вторым туром выборов заявил: или они голосуют правильно за Порошенко, или мы вынуждены будем потом их убивать, и они назовут нас террористами.
Хочу заметить — вы уже давно террористы. И логика ваша, и методы ваши.
И больше всего ваш статус террористов подтверждает охвативший всю Украину «стокгольмский синдром»: перед угрозой прямого насилия вся немалая украинская территория избрала общую с вами стратегию выживания. Но это не меняет ее положения заложника! Вы как ржавчина пожираете тело некогда нормальной и здоровой земли, оставляя после себя труху. Тело ещё сопротивляется, но страшно то, что в теле постепенно поселяется мысль, что это его состояние — единственно нормальное.
Как узник, утративший надежду на вызволение, Украина смирилась со своим положением и даже находит в нем преимущества. Я помню своих коллег по «Альфе» прекрасно осознававшими, с чем в лице майдана они имеют дело. А сейчас даже самые вменяемые уверовали, что они на светлой стороне. Но это, на самом деле, жалкое состояние.
Выбора нет, альтернативы нет. Они думают, что катаются на американских горках и им весело, но на самом деле это медленное сползание в глубокую яму почти без шансов выбраться самостоятельно».
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Два мира одной войны
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