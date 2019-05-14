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США готовятся применить ядерное оружие в Европе, — МИД России

06:28. 14 мая 2019 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:
США готовятся применить ядерное оружие в Европе, — МИД России | Русская весна

Размещение США ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению с разрешения самих неядерных европейских государств, сказал РИА Новости директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.

Он также раскритиковал европейские страны за то, что позволяют Вашингтону подвергать их опасности.

«О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно в таком случае говорить, когда, казалось бы, „цивилизованные европейские страны“ продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения?» — задаётся вопросом Владимир Ермаков.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе завершилась двухнедельная встреча подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия. В ходе этой встречи российская делегация, по словам Ермакова, руководствовалась, «в первую очередь, задачами сохранения и обеспечения устойчивого функционирования ДНЯО, сбалансированного подхода к трём его ключевым составляющим — ядерное нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1557804480

Метки: Новости

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