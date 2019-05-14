Право на насилие. Константин Сёмин – Злоба дня
О строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес в Архангельской области и храма в центре Екатеринбурга.
Два взгляда на две синонимичные истории из разных точек России. Выводы делайте сами.
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#КонстантинСемин #ЗлобаДня
рвать граждан готовы не рептилоиды или архонты с луны, а такие же граждане только в форме и с палкой.