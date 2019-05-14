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Право на насилие. Константин Сёмин – Злоба дня

09:43. 14 мая 2019 Просмотров - 161 Один комментарий Опубликовал:

О строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес в Архангельской области и храма в центре Екатеринбурга.

Два взгляда на две синонимичные истории из разных точек России. Выводы делайте сами.


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#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GWjUzKekTcw

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 21803 10753
    Ursus 14 мая 2019 в 10:32

    рвать граждан готовы не рептилоиды или архонты с луны, а такие же граждане только в форме и с палкой.

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