Новости Украины и Новороссии 14 мая 2019
- 10:35 В команде Зеленского объяснили, почему настаивают на инаугурации 19 мая.
- 09:13 На российские пенсии смогут претендовать две категории жителей Донбасса.
- 09:12 Савченко оценила ситуацию вокруг выдачи паспортов России в Донбассе.
- 09:08 Зеленский готов быть верховным главнокомандующим.
- 08:12 Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июня вопреки решению правительства.
- 04:30 В ДНР схвачена банда чиновников Миндоходов (ВИДЕО).
- 04:00 «Раскол допускаю»: Что означают новые откровения Филарета о выходе из ПЦУ (ВИДЕО).
В команде Зеленского объяснили, почему настаивают на инаугурации 19 мая
Представитель штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов объяснил, почему в команде «слуги народа» хотят провести инаугурацию именно 19 мая.
По словам Разумкова, команда президента Зеленского старается минимизировать неудобства, которые могут возникнуть у жителей и гостей Киева в день приведения президента к присяге.
«Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей — это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто», – пояснил Разумков.
«Дабы минимизировать такой негативный эффект, Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число», — уточнил он.
Разумков добавил, что в штабе новоизбранного президента хотели провести инаугурацию ещё раньше, но по ряду причин сделать это было невозможно.
«Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортнее и правильнее инаугурацию провести раньше», — отметил представитель штаба Зеленского.
Напомним, что споры вокруг возможной даты инаугурации Владимира Зеленского начались сразу после окончания второго тура президентских выборов. Дата церемонии официального вступления в должность новоизбранного главы украинского государства до сих пор не определена.
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На российские пенсии смогут претендовать две категории жителей Донбасса
duma.gov.ru
Жители Донбасса для получения российской пенсии должны выполнить ряд условий, и приуменьшать их сложность сегодня не приходится. Об этом ФБА “Экономика сегодня” рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
“Когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям Луганской и Донецкой народных республик, сразу начались споры вокруг пенсионного вопроса. Много спекулируют цифрой 100 млрд рублей, которая якобы ляжет дополнительным бременем на бюджет Пенсионного форда России (ПФР). Но реалии таковы: в ЛНР и ДНР проживают порядка 1 миллиона пенсионеров. И невозможно представить, что все они будут получать российскую пенсию.
Первая категория потенциальных получателей может претендовать на выплаты по старости от РФ, если сможет подтвердить стаж работы во времена Советского Союза. Но многие старики в охваченных войной регионах утеряли свои трудовые книжки советского образца, а официальные органы Киева вряд ли им помогут в восстановлении данных. Вторая категория – люди пенсионного возраста, которые смогут переехать в Россию на постоянное место жительства к родственникам или купить жилье”, – отмечает эксперт.
Министр труда РФ Максим Топилин назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии в случае получения ими гражданства РФ в упрощенном порядке. “Человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс. Это совершенно не критично для бюджетов Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования”, – заявил РИА “Новости” глава ведомства.
“Катастрофической нагрузки на бюджет ПФР не будет просто потому, что вала пенсионеров из ЛДНР не предвидится. Едва ли многие старики смогут перебраться к родственникам в Россию или настолько богаты, что смогут купить жилье в РФ. А постоянная “прописка” в нашей стране является обязательным условием для оформления пенсии. И цифра в 100 млрд, которой сейчас манипулируют разные силы, лишь гипотетическая, рассчитываемая из того, что все без исключения старики ЛДНР получат в РФ пенсии.
Теоретически есть третий вариант получения выплат гражданами РФ в Донбассе – по межгосударственным соглашениям. Таковые у России заключены с Болгарией, Германией, Израилем и некоторыми другими странами. Сложно представить, что Киев пойдет на подобные договоренности с Москвой в обозримом будущем с учетом нынешних отношений между двумя странами. То есть многое, что сейчас говорят о пенсиях РФ в Донбассе – домыслы и манипуляции цифрами”, – подчеркивает специалист.
Трудовой прирост
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР 24 апреля. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер - у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Предоставив минимальный набор документов, в который входят паспорта ЛНР и ДНР, жители неподконтрольных Киеву территорий могут получить гражданство РФ в срок до трех месяцев.
Жители ЛДНР с восторгом восприняли новость о предоставлении гражданства в упрощенном порядке и создают очереди у пунктов приема документов. Киев же на решение Москвы отреагировал очень бурно. Так, глава МИД страны Павел Климкин назвал действия России “паспортным бандитизмом” и призвал Запад ввести новые санкции к РФ. Евросоюз ответил, что подобные меры вводить не намерен. Тогда правительство Украины объявило недействительными на территории страны паспорта РФ, выданные в Донбассе, что является правовым нонсенсом.
“Нужно понимать, что целью России не является обезлюдить территории Донбасса – в этом нет смысла. Однако и то, что пять лет Киев не выплачивает пенсии украинским гражданам на неподконтрольных территориях – это беспрецедентное отношение к сотням тысяч пожилых людей, которое недопустимо.
Но в ЛДНР живут не только около миллиона пенсионеров, но и порядка двух миллионов людей трудоспособного возраста. Конечно, те, кто мог уехать в Россию раньше и устроиться, уже это сделали. Но получение российского гражданства дает дополнительные возможности тем, кто раньше по экономическим и другим причинам не мог реализовать мечты, связанные с РФ.
И здесь в действие вступает простая арифметика. Требуемый трудовой стаж в России – 15 лет, именно столько нужно проработать, чтобы получать пенсию выше социальной. А значит, потенциально для экономики РФ становятся полезными переселенцы, выезжающие в Россию на постоянное место жительства в определенном возрасте. Это мужчины до 50 лет и женщины, моложе 45. С учетом, что в российской экономике найдутся для таких переселенцев рабочие места, они востребованы в РФ”, – заключает Александр Сафонов.
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Савченко оценила ситуацию вокруг выдачи паспортов России в Донбассе
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что ситуация вокруг упрощённого предоставления российского гражданства жителям Донбасса стала следствием «недоработки» украинских властей, передает RT.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европу дать «всеобъемлющий ответ» на решение России по паспортам для Донбасса. 24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства жителями ДНР и ЛНР. Впоследствии Украина приняла решение о признании незаконными российских паспортов, выданных украинцам в Донбассе.
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Зеленский готов быть верховным главнокомандующим
Избранный президент Украины Владимир Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего и осознает тяжесть решений.
Об этом заявил советник и глава штаба Дмитрий Разумков в эфире украинского телевидения 13 мая.
«Готов ли он приступать к своим обязанностям главнокомандующего сразу после того, как состоится инаугурация, как ему будут делегированы полномочия главнокомандующего? Он готов, он понимает весь объем тяжести принятия решений, которые будут ложиться на его плечи», — сказал он.
Примечательно, что такого рода заявления вновь делает не сам Зеленский, а члены его команды.
Как сообщала «Русская Весна», советник Зеленского по вопросам обороны и нацбезопасности Иван Апаршин высказался об «ООС» на Донбассе как о «нормальном формате», в котором «можно продолжать работать».
Напомним, со дня выборов Зеленский успел встретиться с представителями всех религиозных конфессий, в том числе и раскольнических организаций, называющих себя церквями, с послом Китая на Украине, но встреч с представителями Генштаба Украины и Минобороны не проводил.
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Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июня вопреки решению правительства
Украинский «Нафтогаз» повышает цены на газ для населения вопреки решению правительства об их снижении.
«Нафтогаз» подготовил и разослал газораспределительным компаниям документ, в котором предполагается повышение цены на июнь для населения на 4,6%. Цены вырастут на 380 гривен, составив 8627 гривен за тысячу кубометров, пишут «Украинские новости» со ссылкой на проект.
В конце апреля правительство Украины и «Нафтогаз» договорились о снижении предельных регулируемых цен на газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая, до 8247 гривен. При этом ранее премьер-министр Владимир Гройсман угрожал уволить главу компании Андрея Коболева и всех представителей правления предприятия в том случае, если цены на газ для населения будут расти после 1 мая.
Основной рост цен на газ связан с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом. Так называемая либерализация газового рынка подразумевает постепенное повышение цен до того момента, как они достигнут общеевропейского уровня. Периодически цены растут очень сильно, так, например, в ноябре прошлого года они взлетели сразу на 23,5%.
Миссия МВФ прибудет на Украину 21 мая. От того, как тщательно Киев выполняет требования фонда, будут зависеть перспективы выделения очередного транша.
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В ДНР схвачена банда чиновников Миндоходов (ВИДЕО)
Стражи порядка пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой вымогали денежные средства у предпринимателей.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с выплатой внушительного штрафа.
Полицейские установили, что с января по март текущего года начальник, заместитель начальника и главный инспектор таможенного поста «Донецк-Южный» Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также другие сотрудники таможенного поста в ходе оформления грузов, действуя группой лиц по предварительному сговору, неоднократно вымогали у руководителей и работников различных субъектов хозяйственной деятельности взятки за ускорение процесса оформления грузов, а также за не привлечение к ответственности и не наложение таможенных санкций за нарушение правил таможенного оформления возимых грузов и транспортных средств.
Полученные в качестве взяток денежные средства участники ОПГ передавали лидерам преступной группы, которые впоследствии распределяли их между соучастниками преступлений.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задокументировали более 20 фактов получения взяток участниками ОПГ денежных средств, в том числе от представителей субъектов внешнеэкономической деятельности.
По фактам взяточничества следственным отделом следственного Управления Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч. 5 ст. 343 УК ДНР (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с вымогательством взятки).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
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«Раскол допускаю»: Что означают новые откровения Филарета о выходе из ПЦУ (ВИДЕО)
«Почетный патриарх» ПЦУ Филарет продолжает шатать здание новосозданной церкви. Он открыто заявил, что будет возрождать Киевский патриархат — если даже для этого понадобится новый раскол.
Раньше такая информация курсировала в форме слухов. Но теперь Михаил Денисенко говорит о расколе в Православной церкви Украины уже официально.
Украинское издание «Страна» разбиралось в новом витке скандала вокруг митрополии Константинопольского патриархата на Украине.
С чего началась история
От имени почетного патриарха епископам ПЦУ начали поступать письма — приглашения приехать во Владимирский собор, где 14 мая состоится чествование памяти киевского митрополита Макария.
Главное в этих письмах то, что рассылались они на бланке Киевского патриархата — церкви, которая вроде бы влилась в созданную зимой ПЦУ.
И это явно была не ошибка. В тексте приглашения также указано, что рассылается оно от имени «старой» церкви, которую возглавлял Михаил Денисенко.
Выглядело это как попытка восстановить Киевский патриархат. О чем недвусмысленно заявили в ПЦУ.
«Все архиереи понимают, что Филарет хочет восстановить ликвидированную УПЦ (КП). Также понимают, что восстановление УПЦ (КП) это раскол ПЦУ. Поэтому приедут на приглашение почетного патриарха только сознательные „сепаратисты“. Надеюсь, таких будет мало», — написал на своей странице в Facebook епископ ПЦУ Адриан Кулик-Богдан 8 мая (позже, однако, он это сообщение удалил).
Среди адресатов письма не было митрополита Епифания (и позже его пресс-служба заявила, что он туда не явится). Глава ПЦУ тоже прокомментировал скандал и припугнул, что из-за этого у Киева могут отобрать томос:
«Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта Церковь была признана со стороны других Поместных Православных Церквей. Если мы возвращаемся в прошлое — автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата», — сказал Епифаний.
«Разделение? Допускаю»
12 мая на YouTube-канале ТСН появился видеосюжет, в котором Филарет дал развернутый комментарий тому, что происходит.
«Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский Патриархат может тот, кто его создал», — заявил почетный патриарх.
Он также заявил, что Объединительный собор — «не наш».
«А то собор был не наш. То был собор Константинопольского патриархата. Поэтому на этом соборе не я был главным, а представитель Вселенского патриарха. Поэтому это не наш собор, а Константинопольской церкви», — сказал бывший предстоятель.
При этом он говорит, что признает Епифания предстоятелем ПЦУ. Но отношений у них «никаких нет» уже пять месяцев.
«Потому что нарушено все, о чем мы договорились и что принял Архиерейский собор. Пошли по пути неправды. … Претензии (к Епифанию — ред.), что он должен сотрудничать со мной как с патриархом.
А он за все 4 или 5 месяцев ни разу со мной не служил. И не общается. … Каждый день нужно руководить церковью. Из-за того, что общения нет, а оно должно быть, из-за этого церковь разделилась. И сейчас моя задача как патриарха сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь», — заявил Филарет.
В интервью он сказал, что планирует созвать Поместный собор и поднять там вопрос устава ПЦУ.
Отметим, что устав утвержден в Константинополе — и если его поменяют в одностороннем порядке, то это значит автоматически отзыв томоса.
Но это не смущает Филарета. Он реально нацелился восстанавливать УПЦ КП:
«Он (Киевский патриархат — ред.) есть, его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх, то есть и патриархат. Есть киевская патриархия. Поэтому возвращать патриархат не надо, он есть и должен быть. И причем не только (он будет) непризнанный, а придет время, когда будет признанный».
На вопрос, допускает ли он из-за этого разделение церкви, Филарет ответил: «Допускаю. Но мы создадим единую церковь, Киевский патриархат».
Почему Филарет решил раскалывать ПЦУ
История с угрозой раскола в Православной церкви Украины тянется еще с февраля. В бывшей УПЦ КП осталось много недовольных Епифанием — например, митрополит Луцкий Михаил, который открыто претендовал на его место.
Но противоречия обострились и вышли в официальную плоскость только сейчас. Удивительно совпав с концом президентской кампании в Украине.
Судя по всему, эти два факта — проигрыш Порошенко на выборах и раздрай в созданной им церкви — тесно связаны.
С уходом нынешнего президента закончится эпоха грубой и открытой поддержки ПЦУ со стороны власти.
А без этого новая церковь существовать пока не может: она была задумана как политический проект, который должен помочь Порошенко победить на выборах.
При этом Владимир Зеленский, как видим, более склонен поддерживать Филарета. Это видно по его заявлениям на дебатах с Порошенко, где Зе поставил томос в заслугу Денисенко. И по сегодняшнему ролику с участием представителей религиозных конфессий Украины, где есть Филарет и нет Епифания.
Во-вторых, поменялась власть не только в Украине — определенным образом это произошло и в США, которые сыграли едва ли не главную роль в продавливании томоса.
После доклада Роберта Мюллера о том, что Трамп не имеет связей с Россией, у него оказались развязаны руки. Уже сейчас идет перетряска Госдепартамента, и кураторы многих направлений по Украине теряют посты.
Отозвана и посол Мари Йованович, которая представляла еще старую, «демократическую» администрацию. И поддерживала создание ПЦУ.
Видимо, Филарет пошел в открытую атаку на Епифания еще и потому, что на этот раз не ждет окрика из-за океана.
Тогда как перед вручением томоса 90-летний церковник даже ездил за «благословением» в США.
В-третьих, ПЦУ так и не стала полноценной канонической церковью. Подавляющее большинство православных церквей ее так и не признало. И день ото дня этот процесс цементируется — перспектив признания бывших раскольников практически нет.
При этом новой церкви теперь приходится делиться с Константинополем и подчиняться всем его распоряжениям. Тогда как раньше Киевский патриархат был в этом смысле истинно независимой организацией.
То есть размена «каноничность на независимость» не получилось. И поэтому логично, что старая гвардия в ПЦУ решила вернуть былые привилегии — пусть даже путем уклонения в новый раскол.
Как именно может состояться раскол
Как говорил Филарет, он намерен созвать собор и на нем попытаться снова захватить власть.
Для созыва собора Филарету нужна треть голосов — то есть 20 архиереев ПЦУ.
По информации «Страны», несогласие Филарета вызывает в частности, пункт 5 Устава.
«Православная Церковь Украины состоит из религиозных организаций, которые имеют юридический статус в соответствии с положениями Конституции и законов Украины».
До принятия в таком виде это положение Устава звучало иначе «Автокефальная церковь в Украине, которая имеет юридический статус в Украине в соответствии с положениями Конституции и законов Украины», что означало, что субъектом права является именно сама церковь.
Также Филарет выступает за изменение порядка назначения постоянных членов синода.
В уставе прописано, что их трое. Филарет считает, что их должно быть 12, для остальных архиереев оставить возможность поочередно быть временными членами Синода.
Поэтому Филарет предлагает сначала созвать поместный собор, на котором участники примут устав, а потом на основе нового устава выбрать синод, который сможет контролировать сам Филарет. И в будущем поможет ему сместить Епифания.
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