Суперджет, Зеленский, Израиль и «Немыслимое»

Какие выводы нужно сделать после катастрофы с Sukhoi Superjet 100?

— Очень страшная трагедия, хочется выразить соболезнования родным и близким погибших. Нужно разобраться в том, что случилось и постараться исключить возможность возникновения таких ситуаций в дальнейшем. Как мы видим, трагедии являются последовательностью различных случайностей, ошибок, возможно преступлений. И когда одно нанизывается на другое, получается страшный результат. Сегодня наша авиационная промышленность находится в сложном положении. Когда в девяностые и в начале двухтысячных было предложено отказываться от производства самолетов. В Европе нам запретили самолеты Ил-86, из-за шума. А у него была всего одна катастрофа и то без жертв. И мы отказались от своих самолетов. Таким образом, наши компании перешли на иностранные машины. А ведь это переобучение пилотов под модели Boeing и Airbus. Вопрос останавливать полеты или нет, должны решать не блогеры, не творческая интеллигенция, а представители соответствующих ведомств. Обратите внимание, когда в катастрофе гибнут летчики, всегда итогом становится ошибка экипажа. А вот когда пилоты остаются живы, вот тогда следствие сложное, долгое и иногда с непонятными выводами, а то и без этих выводов.

Очередное обострение конфликта Палестины и Израиля. Как его можно решить?

— Нам с вами их противостояние, кажется какой-то вечной историей. А что удивляться? В истории человечества была тридцатилетняя и столетняя война. ООН изначально запрограммировало конфликт на этих территориях. У каждой из двух сторон есть своя правда. И есть возможность признавать одну реальность или другую. Вот Дональд Трамп полностью на стороне Израиля и признал Голанские высоты их территорией. А, например, Турция не признает это, Россия не признает, европейские государства не признают это. Вот кто здесь прав? Наверное, так вопрос нельзя ставить. Вопрос, на какой стороне ты находишься, и не совершаются ли другой стороной преступления. К сожалению, я не вижу никакого решения арабо-израильского конфликта.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский уже успел сделать ряд заявлений. Что можно сказать о его поведении в данный момент?

— Петр Порошенко избрал тезис «Либо я, либо Путин». В результате голосовали не за Порошенко. Огромное количество избирателей Владимира Зеленского голосовали не за него, и даже не за образ из телесериала, а голосовали «за Путина». Голосовали за улучшение отношений с Россией, за прекращение той политики, которая приведет к украино-российской войне со стороны киевской хунты. Люди голосовали за иную реальность, за иные отношения.

Меня удивило, что Зеленский полетел в отпуск в Турцию. Это замечательная страна, но в отпуск туда может отправиться комик Зеленский, а не президент Украины. Представьте, Ангела Меркель победила на выборах канцлера и решила в Турцию слетать, или Эмманюэль Макрон после выборов поехал в отпуск в Италию.

После подписания документа о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, Зеленский делает заявление. И если там поставить другую фамилию, то в принципе Порошенко от Зеленского ничем не отличается. Юмора только больше. Разницы никакой нет. Не будет улучшения с Россией, не будет остановки войны на Донбассе. И понимание того, что опять обманули, очень быстро придет к украинским избирателям.

Как складывалась политическая ситуация после 9 мая 1945 года?

— На днях мы будем отмечать годовщину великой Победы, хочу поздравить с этим праздником. Разгром Германии был лишь некой чертой в отношениях между союзниками. Адольф Гитлер сделал Москву, Лондон и Вашингтон союзниками. Кроме желания разбить Германию союзников ничего не объединяло. Как только мы освободили территорию СССР и должны были двинуться дальше англичане и американцы начали бомбить нефтяные месторождения Германии.

А что же раньше не бомбили? Вопрос риторический. Поэтому, как только Германия была разгромлена отношения между СССР и союзниками начали быстро портиться. Факт, у Советского Союза не было плана войны с союзниками после окончания боевых действий в Европе против Третьего рейха. А у британских партнеров такой план был. Внезапный и вероломный удар с целью уничтожения Красной армии, которая дислоцировалась в Европе. Затем налеты авиации США и Великобритании на основные промышленные центры СССР. Могла начаться Третья мировая война и не по нашей инициативе. Но благодаря советской разведке, нашим воинам и офицерам, которые отдали жизнь и здоровье при захвате и штурме Берлина и решительности и мудрости руководства Советского Союза эта война не состоялась. А на смену ей пришла война Холодная.