Скульптуры, которые ставят под сомнение законы физики

Искусство призвано расширять границы нашего мышления. Оно бросает вызов стереотипам, заставляет пересмотреть свои убеждения. В искусстве возможным становится то, о чём мы даже подумать не могли.Скульптура как раз позволяет художнику так воплотить задуманное, чтобы заставить зрителя сомневаться в том, что он знал ранее. Скульптор может создавать такие вещи, которые ставят под сомнение законы физики, озадачивают зрителя и вызывают массу вопросов.Вашему вниманию самые невероятные скульптуры, которые хочется рассматривать часами, ведь они создают ловушки для стереотипного мышления.Одна из серии скульптур, созданных итальянцем Лоренцо Куинном.Даниэля Фирмана называют художником-концептуалистом, чья цель — поделиться пойманным мгновением со всем миром. Его работы восхищают!Норвежец Фредрик Раддум известен своими затейливыми и сюрреалистическими скульптурами. Но его работы чаще всего вызывают не столько удивление, сколько улыбку.Стальная проволока для английского скульптора Робина Вайта служит отличным материалом.Смабан Аббас создал чудесный пример, как скульптура подвергает сомнению закон притяжения.Сюрреалистическая скульптура Джонсона Цанга, создающего из глины, словно из пластилина, невероятные шедевры.Искусство Алекса Чиннека заставляет долго рассматривать его творения. Да, тут есть чем озадачиться!Алисия Мартин создает целые водопады из книг, которые оживляют серое пространство города.Эпатажный аргентинец не перестает удивлять мир. А свидетели этих чудес во французском Нанте так и не смогли понять, как устроена конструкция. К слову, по лестнице свободно поднимаются посетители.В столице Бельгии занимательные скульптуры чуть ли не каждом углу. Но особое внимание привлекают работы Тома Францена.Талантливый американский художник Том Эккерт создает очень реалистичные деревянные скульптуры. К слову, ранее мы писали о невероятных скульптурах из дерева, которые восхищают.Джерри Юда создает высоченные стальные конструкции, где ключевая роль отведена быстрым автомобилям.Элизабет Стинстра — автор этих гигантских и в то же время прекрасных скульптур, которые украшают городскую площадь.Польский скульптор Джерзи Кедзиора не устает радовать парящими в воздухе фигурами.Творения рук лондонского художника Адриана Грея завораживают и удивляют. Камни в его работах кажутся живыми. Недаром местные жители прозвали скульптора Каменным человеком.Невольно поражаешься той изобретательности, которую проявляют творческие люди при создании своих работ. Рассматривая всё это изобилие, действительно веришь, что искусство расширяет границы мышления.Что уж говорить, когда местные жители, впервые встретившись с подобным шедевром, не могут понять, что перед ними просто скульптура, а не часть окружающего мира. Подобная реалистичность скульптур заставляет смотреть на художников как на волшебников.А какая из скульптур понравилась тебе больше всего?

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8783553.html