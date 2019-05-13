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Сколько россиян готовы работать без зарплаты — опрос

06:27. 13 мая 2019 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал:
Сколько россиян готовы работать без зарплаты — опрос | Русская весна

Подавляющему большинству россиян (85%) скорее нравится их работа, выяснили социологи в исследовании, посвященном мотивации к труду. В населенных пунктах менее 100 тыс. человек такое мнение разделяют 80% опрошенных, в Москве и Петербурге — 86%. Более всего удовлетворены работой жители остальных городов-миллионников (93%).

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).

78% респондентов готовы продолжить трудиться даже при отсутствии финансовой необходимости (из них 56% на старом месте и 22% сменили бы работу).

Уволиться и больше вообще не работать предпочел бы 21%. В основном такой сценарий выбирают россияне старше 60 лет (43%).

Основными причинами выбора профессии россияне назвали обстоятельства (34%), собственные увлечения и интересы (30%), оплату труда в данной сфере (17%), отсутствие выбора (17%), престиж и карьерный рост (12%), востребованность профессии на рынке труда (10%), семейные традиции (7%), мнение родственников и друзей (6%).

Менее всего на выбор профессии влияли фактор высокого уровня обучения по профилю в вузе (2%), выбор ближайшего окружения (2%) и нежелание идти в армию (1%).

Молодежь 18–24 лет реже следовала обстоятельствам при выборе профессии (23%) и чаще связывала свою специальность с престижем и карьерным ростом (27%) и востребованностью на рынке труда (17%).

Для группы 25–34 года одним из наиболее важных факторов была оплата труда (31%).

Респонденты старше 60 лет чаще связывали выбор профессии со сложившимися обстоятельствами (43%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 7 мая. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Подобный опрос ВЦИОМ проводил в конце марта 2017 года, результаты были схожими. Тогда 86% респондентов заявляли об удовлетворенности своей работой и 79% продолжили бы трудиться даже в случае отсутствия финансовой необходимости. 61% опрошенных считали, что, если будут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится.

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМа Юлия Баскакова связывала подобные настроения с тем, что мотивация граждан к труду сугубо рациональна и не подкреплена на ценностном уровне. «Поговорка „от трудов праведных не наживешь палат каменных“ остается актуальной установкой: добросовестный труд не связан в сознании с увеличением дохода», — отмечала социолог.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1557718070

Метки: Новости

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