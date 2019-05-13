Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 мая 2019

Сделаете ход против Ирана, получите по голове

1. Командующий ВМС Ирана заявил, что США должны покинуть Ближний Восток и что их время в регионе подходит к концу. Отправку авианосца в Персидский залив Иран оценивает как обычный для США способ повысить вероятность войны. Чрезмерно оптимистичное, но достаточно характерное заявление – если США декларируют цель изменить политику Ирана в регионе, то Иран ясно артикулирует свои цели связанные с вытеснением США из региона. Речь уже не о какой-то отдельной стране вроде Сирии или Ирака. Цели как не трудно догадаться взаимоисключающие.2. Командующий ВКС КСИР также прошелся по теме авианосца, отметив, что времена, когда авианосец мог представлять угрозу Ирану прошли, и что теперь это не угроза, а возможность. И если американцы сделают враждебный ход против Ирана, то получат по голове, имея ввиду, что Иран может потопить американский авианосец. Тут он конечно не сильно лукавит – Иран значительно продвинулся в разработке различных ракет, которые способны создать проблемы американской АУГ. Другой вопрос, что если до этого дойдет, конфликт конечно не задержится на уровне противостояния АУГ иранским ракетам. Иран также достаточно уязвим для ударов с многочисленных американских баз по всему региону. Иран эту угрозу осознает, поэтому и хвастается своими новыми ракетами с дальностью полета от 250 до 800 км, которые обеспечивают возможность нанести существенный урон американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке.3. Также примечательно заявление председателя комиссии Иранского парламента по вопросам безопасности и внешней политики, который заявил, что взрывы в Фуджейре свидетельствуют о том, что безопасность в Персидском заливе стеклянная. Такой себе намек на то, что оппоненты Ирана в регионе также очень уязвимы. Но тут скорее примечательно то, что он говорит о взрывах в Фуджейре как о чем-то, что действительно произошло, хотя ОАЭ официально это отрицает. Что-то там действительно произошло. Но в любом случае, тема уязвимости Ормузского пролива неизбежно будет присутствовать в арсенале Иранской пропаганды, чтобы демонстрировать возможную цену, за попытки нападения на Иран. С другой стороны, мутная история с Фуджейрой, может являться попыткой сыграть на этой иранской риторике и сфабриковать выгодный повод для войны, ссылаясь на иранские угрозы.4. Кроме того, на следующий день после визита Помпео в Ирак (который ради него сорвал уже оговоренные переговоры с немцами и обидел Меркель) в Багдад пожаловал Кассем Сулеймани. Официальная цель визита не называлась, но судя по тесному общению с руководителями шиитского блока и руководителями "Хашд-Шааби", шиитский фактор в Ираке Иран намерен использовать по полной программе при дальнейшем ухудшении отношений с США – не зря Помпео всерьез обсуждал с руководством Ирака вопросы безопасности американских баз в шиитских районах, где они подвержены угрозе нападения со стороны многочисленных иранских прокси (вооруженных в том числе и американским оружием).5. Несколько ранее командующий КСИР официально отверг возможность переговоров с США, прямым текстом заявив, что переговоров с США не будет, так как США постоянно нарушают взятые на себя обязательства и им нельзя доверять. В случае с ядерной сделкой это проявилось особенно характерно, когда многосторонний договор с международными гарантами был легко отброшен администрацией Белого Дома взявшей курс на обострение отношений с Ираном.В общем, линия администрации Белого Дома не только не привела к корректировке линии поведения Ирана, а наоборот – усилила позиции иранских ястребов (что достаточно ясно видно по риторике и усилению роли КСИР) и ослабила те круги, которые выступали за более сдержанную компромиссную политику (которые собственно и привели Иран к ядерной сделке с США, после периода очень прохладных отношений при Ахмадинежаде).С учетом того, что Иран обозначил четкие сроки выхода из ядерной сделки, после которых он не будет скован в вопросах разработки ядерного оружия, не трудно предположить, что если США не сдадут назад в проведении своего авантюристичного курса в отношении Ирана, то кризис на Ближнем Востоке будет развиваться, а вероятность горячей войны, которая затронет сразу несколько стран региона значительно вырастет. Агрессивная риторика с обеих сторон будет самой меньшей из возможных проблем.Иран очевидно будет частично повторять линию КНДР, которая смогла заболтать вопрос создания ядерного оружия и вынудить США согласиться на прямые переговоры без предварительных условий. Иран конечно не пойдет на уступки, а будет занимать максимально неуступчивую позицию, стремясь продемонстрировать США чрезмерную затратность военного сценария, дабы вынудить США к переговорам без тех условий, которые выдвигает администрация Трампа.

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Увлекся тюнингом

Ираксий пулеметчик показывает, как правильно тюнинговать свой РПК.

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Штаб “Белых касок” на захваченной базе Джебхат-ан-Нусра

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