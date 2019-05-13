Сердюков возглавит ОАК
18:52. 13 мая 2019 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Сердюков назначен главой совета директоров Объединенной Авиастроительной Корпорации, после передачи ее под контроль "Ростеха".
Мое мнение по поводу его деятельности вы знаете – помимо разведенной в оборонном ведомстве коррупции, был нанесен существенный урон обороноспособности страны, который пришлось купировать уже при Шойгу, когда начался откат многих "ценных" инициатив "реформатора".
Тут как раз на днях военкор Сладков выкладывал материал про судьбу академии имени Гагарина ставшей жертвой "реформ" Сердюкова.
Военная академия, которой больше нет.
Я про Военно-воздушную академию имени Юрия Алексеевича Гагарина, награждённую ДЕСЯТЬЮ ОРДЕНАМИ. Прославленная, созданная в Монино ещё до войны. А в 2008 в неё стали наведываться молоденькие советники Министра обороны Анатолия Сердюкова. Вели себя дерзко, с генералами разговаривали свысока, свои выводы докладывали лично министру.
А Министр удивлялся: «Как так, в Академии учатся лётчики, а действующего аэродрома в Монино нет»!? И никто не удосужился объяснить – летать людей учат в аэроклубах, в военных училищах со второго-третьего курса. В академии слушателей учат командовать воздушными операциями, на уровне соединений.
Выпускники ВВА – 700 Героев Советского Союза, 39 дважды Героев, один (Иван Кожедуб) – трижды, десять лётчиков-космонавтов (среди них Береговой, Губарев), 2000 иностранных авиационных командиров и штурманов, из двадцати одного государства. Выпускник – Григорий Дольников, прототип героя повести «Судьба человека», а ещё вице-президент России Александр Руцкой, море Главкомов ВВС, командующих родами авиации. Ну и да, не к Празднику будь помянут, Джохар Мусаевич Дудаев, президент Ичкерии.
Знаете, что сделали с кузницей кадров авиационных командиров? Сломали об колено. Из тысяч постоянного состава (командиры, начальники, преподаватели, сотрудники кафедр) лишь пара десятков переехали в Воронеж, где боевых лётчиков подчинили тыловому училищу ВВС. Разгромили. Эту академию мой папа заканчивал, мой тесть, отец тестя, мой дядя родной в ней преподавал, мой дед был замом начальника после войны… Сейчас Монинский гарнизон превратили в военно-пенсионерское гетто. Пытаются Музей ВВС из Монино вырвать, как сердце, чтоб отнести его на тарелочке в парк «Патриот».
Слушатели, которые сейчас в Воронеже учатся и преподаватели во всех этих бедах не виноваты. Им здоровья и боевых успехов, насколько лётчиков могут подготовить тыловые командиры. Ничего, справится страна и с таким ударом. Люди там стараются, рождают новую историю, прежняя, как не выдумывай, осталась в Монино. Ветеранов академии жалко. Такой потенциал ещё остался в нашем старом гарнизоне! Столько генералов и полковников бывших ходят по его улицам, сколько докторов и кандидатов наук в потертых лётных ДСках и шевретках я встречаю в нем. Хотели Президентский кадетский корпус открыть в прославленном Монино, так нет, в наказание, за то, что монинцы заартачились и бьются за Музей ВВС – и этого лишили. Сладкая под Музеем земля, она покоя большим людям не даёт.
Ладно, не будем о грустном. Вот вам снова кадры без прикрас. Академия готовится к Параду на Красной площади. Лет пятнадцать назад. Это уже ИСТОРИЯ. Первые тренировки в Монино, на легендарном аэродроме. Я бы назвал это «муштрой по авиационному». В строю мои одноклассники, по Монинской средней школе, полковники и подполковники, однокашники по военному училищу, еще не военные пенсионеры.
С наступающим вас всех Праздником, мужики!!!
https://t.me/Sladkov_plus – цинк
Поэтому в рывки ОАК к сиящим высотам под руководством Сердюкова не особо верится.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4986911.html
Замеченный в коррупции – это плохо. Монинская академия имени Жуковского – это наследие.
Но земля “музея” в Монино действительно сладкая. Может быть пройдоха ВДВ и организует
эту сладкую землю так как это сейчас нужно. Кто знает ?