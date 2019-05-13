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С пылу с жару: российские школьники будут питаться по-новому

16:27. 13 мая 2019 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

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Российских школьников намерены кормить по новой системе. Чиновники всерьез задумались о единой модели организации горячих блюд в образовательных учреждениях.

Министерство просвещения планирует найти лучшие практики, которые можно будет ввести в учебные заведения по всей стране. Для этого ведомство проведет мониторинг школьного питания в регионах страны. Полученные данные станут основой для совершенствования системы горячего питания школьников.

Тема детского питания очень важная, считают эксперты. Из-за экономии финансов в школах нередко возникают проблемы с качеством еды. Кроме того, сейчас регионы сами определяют, сколько денег и каким именно категориям учеников выделять на обеды в учебных заведениях.

Пока регионы выкручиваются, в столице перешли от слов к действию. Здесь провели эксперимент: родители теперь могут сами выбирать на портале госуслуг, что будет есть их ребенок в школе.

«Не любит котлеты? Возьмем пасту карбонара или куриные наггетсы. Ненавидит кисель? Есть альтернатива: клубничный напиток и даже – внимание – апельсиновый мохито. Такое меню доступно на две недели вперед. Но если ребенок заболеет, заказ можно скорректировать или отменить за два дня», – рассказали представители одной из школ.

Переплачивать также не придется, все цены сразу же видны в системе, поэтому обед можно собрать под свой бюджет. Для тех, кто не любит выбирать, есть стандартный обед за 153 рубля, в который входит суп, салат, второе и компот. К сервису «Выбор питания из меню» подключены уже более 250 столичных школ. Открываешь систему, а там весь ассортимент блюд вместе с описанием состава и количеством калорий. Меню разрабатывалось по СанПиН, в приоритете здесь полезность и сбалансированность питания.

Успешный опыт столицы по изменению системы школьного питания сейчас только изучают в регионах. Однако в Казани, к примеру, уже пару лет действует программа «Здоровое питание детям», благодаря ей горячие обеды по единой цене стали получать более 80% школьников. В дополнение было создано мобильное приложение «Поел и доволен», в нем дети могут поставить оценку еде, написать отзывы и пожаловаться на нарушение санитарных норм.

Помимо Казани, к столичному успешному опыту постепенно переходят в Тюмени, Оренбурге, Калининграде, Иркутске, Нижнем Новгороде. Однако чтобы система организации горячего питания была единая, нескольких городов недостаточно, необходимо изменить питание во всех городах страны.

Метки: дети, питание, школы

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