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Письма: национализм — не причина, а следствие

19:44. 13 мая 2019 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

Пишет Александра из Якутска: «Поселка, в котором прошло мое детство, давно уже не существует, как, впрочем, и толковой геологоразведки в современной России. Развитие моего района остановилось, начался процесс повальной деградации. Но жизнь в многонациональном поселке, скованном позитивным трудом, подала мне хороший пример и стала настоящей прививкой от национализма…»

Полный текст письма: https://lastcall.su/nam-pishut/nation…

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OkItQ5U_Ptk

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