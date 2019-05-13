Письма: национализм — не причина, а следствие
Пишет Александра из Якутска: «Поселка, в котором прошло мое детство, давно уже не существует, как, впрочем, и толковой геологоразведки в современной России. Развитие моего района остановилось, начался процесс повальной деградации. Но жизнь в многонациональном поселке, скованном позитивным трудом, подала мне хороший пример и стала настоящей прививкой от национализма…»
Полный текст письма: https://lastcall.su/nam-pishut/nation…
Пишите нам. Не молчите.
Почта проекта: admin@lastcall.su
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:
https://agitblog.ru/agitdonate.html
_______________________________________________
1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
Сайт «Последнего звонка» http://lastcall.su
«Последний звонок» в Facebook: https://www.facebook.com/lastcall.su
«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino
«Последний звонок» ВКонтакте: https://vk.com/lastcallfilm
«Последний звонок» в Одноклассниках: https://ok.ru/lastcall
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок