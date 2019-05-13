Письма: национализм — не причина, а следствие

Пишет Александра из Якутска: «Поселка, в котором прошло мое детство, давно уже не существует, как, впрочем, и толковой геологоразведки в современной России. Развитие моего района остановилось, начался процесс повальной деградации. Но жизнь в многонациональном поселке, скованном позитивным трудом, подала мне хороший пример и стала настоящей прививкой от национализма…»



Полный текст письма: https://lastcall.su/nam-pishut/nation…



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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OkItQ5U_Ptk