Основные признаки болезни Альцгеймера

Признаки болезни



Нарушения памяти, жалобы на плохую память



Резкие перепады настроения, неадекватная реакция



Появление апатичного отношения к миру и окружающим



Ухудшение ориентации в пространстве





Хуже всего болезнь переносится в одиночестве, поэтому не стоит оставлять больного одного



Также плохо влияет смена обстановки и окружения



Пациенту становится хуже при нахождении в темноте, слишком высокой температуре окружающей среды



Негативное влияние оказывает прием большого количества медицинских препаратов, а также наличие каких-либо инфекционных заболеваний.



Лечение болезни

Проявления болезни Альцгеймера очень легко принять просто за странности пожилого человека, когда на самом деле это могут быть «первые звоночки» ужасного заболевания. Поэтому родственникам пожилых людей следует быть очень внимательными, чтобы не пропустить первые симптомы.Болезнь Альцгеймера, названная по фамилии врача, впервые ее обнаружившего, представляет собой одно из самых серьезных неврологических заболеваний, практически не поддающееся лечению. Это заболевание характеризуется постепенной потерей умственных способностей, таких как речь, память, рациональное мышление и т.д. Чем дольше человек болен, тем прогрессивнее эта потеря.В зоне риска находятся пожилые люди в возрасте от 65 лет, но случаются случаи заболевания и у людей в возрасте около 40 лет.Очень важно обнаружить признаки заболевания вовремя, чтобы была возможность замедлить их развитие . Сам пациент с болезнью Альцгеймера не сможет критически себя оценить и понять, что что-то не так. Поэтому эта задача лежит на близких людях, особенно на детях и внуках.В связи с тем, что болезни подвержены, в основном, пожилые люди, умственные способности которых и в нормальном состоянии немного отличаются от способов мышления молодых людей, обнаружить болезнь в самом начале ее развития достаточно сложно.В самом начале своего пути болезнь Альцгеймера проявляет себя ухудшением памяти. Это – первое на что стоит обратить внимание.Обычно люди начинают жаловаться на то, что не могут вспомнить недавние события. Кроме того, в качестве еще одного «звоночка» может выступать невозможность производить в уме элементарные математические вычисления.Можно предложить человеку решить простой пример и в случае его неудачи обратиться к врачу за дальнейшей диагностикой заболевания, ведь часто люди могут и скрывать какие-то изменения в себе, если считают их постыдными. Поэтому только врач может поставить точный диагноз, изучив все симптомы пациента.Если же на первой стадии заболевания оно все-таки не было замечено, в дальнейшем оно проявляется появлением у человека бреда, неадекватного поведения и мыслей, могут начаться галлюцинации.Человек не способен узнавать лица, потеря памяти прогрессирует: он забывает не только недавние события, но и всю свою жизнь. На этой стадии болезнь Альцгеймера уже невозможно не заметить, поэтому важно знать, как не усугубить уже существующие симптомы:На сегодняшний день болезнь Альцгеймера считается неизлечимой, есть только способы замедления ее прогресса, а также облегчения протекания болезни и продления жизни пациента.Очень важно обратиться за помощью к врачу-специалисту. Прежде всего, он обследует пациента, поставит диагноз. Кроме того, врач подробно проконсультирует родственников о том, как правильно ухаживать за больным человеком и как не усугубить ситуацию.Также врач назначит медикаментозную поддержку, которая будет тормозить процессы развития болезни. Наконец, при необходимости врач может направить пациента к другим специалистам, таким как психиатр или геронтолог.Болезнь Альцгеймера – очень тяжелое заболевание, оно сокращает и ухудшает жизнь не только самому больному, но и очень тяжело переносится его родственниками. Поэтому врачи советуют заниматься интеллектуальной деятельностью и избегать стрессов для профилактики данного заболевания.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8782924.html