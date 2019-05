Об экспорте китайского капитала. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ С приходом Трампа на пути китайских инвестиций в США загорелся красный свет

Что бы ни говорили в Китае о строительстве «социализма с китайской спецификой», на деле страна развивается по рельсам капитализма. Крупнейшие компании и банки Китая являются государственными или полугосударственными и имеют все признаки монополий. Это типичный монополистический капитализм, который становится империализмом, когда вывоз капитала начинает преобладать над вывозом товаров.

Доля Китая в мировом экспорте товаров менялась следующим образом (%): 1983 г. – 1,0; 1993 г. – 2,5; 2003 г. – 5,9; 2017 г. – 13,2. Позиции США в эти годы постепенно ослабевали (%): 1983 г. – 11,2; 1993 г. – 12,6; 2003 г. – 9,5; 2017 г. – 9,0. Уже в 2009 году Китай вышел на первое место в мире по объёму товарного экспорта, обойдя Соединённые Штаты. В 2012 году Китай занял первое место по оборотам всей внешней торговли.

В 2018 году товарооборот Китая, согласно предварительным оценкам, достиг рекордной величины в 4,60 трлн. долл. (против 4,10 трлн. долл. в 2017 году), при этом экспорт был равен 2,46 трлн. долл. (против 2,26 трлн. в 2017 г.), а импорт – 2,14 трлн. долл. (против 1,84 трлн. в 2017 г.). Возможности дальнейшего расширения товарного экспорта Китаем близки к пределу. Особенно учитывая давление Вашингтона, добивающегося более сбалансированной двухсторонней торговли (сейчас у Америки громадный дефицит в этой торговле), а также принимая во внимание усиливающийся протекционизм во всём мире. Не исключаю, что рекорды в области внешней торговли для Китая закончились в прошлом году.

Пекин ещё задолго до начала торговой войны с Вашингтоном стал готовиться к возможной остановке своей торговой экспансии. Есть два подхода к решению этой проблемы. Один подход – замещение внешних рынков быстрым развитием внутреннего рынка. Второй подход – замещение (или дополнение) экспорта товаров экспортом капитала. Китайские власти используют оба подхода.

Экспорт товаров предполагает захват рынков, экспорт капитала – захват экономик других стран. Первые решения по стимулированию экспорта капитала были приняты в КНР в начале 2000-х годов. Динамика экспорта капитала из Китая в виде прямых инвестиций выглядела следующим образом (млрд. долл.): 2002 г. – 2,7; 2005 г. – 12,3; 2010 г. – 68,8; 2012 г. – 87,8; 2013 г. – 107,8; 2014 г. – 123,1; 2015 г. –145,7; 2016 г. – 196,2; 2017 г. – 124,6; 2018 г. – 129,8 (предварительная оценка).

А вот как выглядит картина накопленных прямых инвестиций Китая за рубежом (на конец года, млрд. долл.): 2000 г. – 27,8; 2002 г. – 29,9; 2005 г. – 57,2; 2010 г. – 317,2; 2017 г. – 1.482,0.

Как видим, в период 2002-2016 гг. наблюдался непрерывный и очень быстрый рост вывоза китайского капитала из Китая. За 14 лет он увеличился в 72,7 раза; за это же время товарный экспорт вырос с 325,6 млрд. до 2.097 млрд. долл., т. е. в 6,44 раза.

Одним из мощных средств стимулирования экспорта капитала из Китая стал запуск с конца 2013 года проекта «Один пояс – один путь» (ОПОП). Проект предусматривает создание глобальной транспортно-логистической инфраструктуры в десятках стран мира. По мере реализации он будет способствовать продвижению по всему миру китайских товаров и китайских интересов, в том числе продвижению китайских капиталов, за счёт которых предполагается строительство объектов инфраструктуры и обслуживающих их предприятий.

Заметим, что в 2017 году наблюдалось падение абсолютных объёмов вывоза китайского капитала, а в 2018 году, согласно предварительным оценкам, прирост был очень скромным. Возник какой-то сбой. Отчасти его можно объяснить тем, что во всём мире произошло замедление, даже сокращение экспорта и импорта капитала в форме прямых инвестиций. В первой половине 2018 года ЮНКТАД зафиксировала сокращение объёмов прямых трансграничных инвестиций на 41% по сравнению с первой половиной 2017 года. А в целом по итогам 2018 года, согласно предварительным оценкам, падение инвестиций составило около 20%.

Более серьёзным фактором сдерживания китайской экспансии инвестиций стал инвестиционный протекционизм Запада. Особенно он проявляется со стороны США. Америка несколько десятилетий была недосягаемым лидером по экспорту и импорту капитала. На конец 2017 года объём накопленных прямых инвестиций Китая за рубежом оценивался (округлённо) в 1,5 трлн. долл. Примерно таким же был объём накопленных прямых инвестиций нерезидентов в китайской экономике. А вот данные по США на тот же момент времени: американские накопленные прямые инвестиции за рубежом – 7,8 трлн. долл.; накопленные прямые инвестиции иностранного происхождения в американской экономике – округлённо 7,8 трлн. долл. Примечательно, что активы от экспорта капитала за рубежом и активы от импорта капитала в собственной экономике у обеих стран примерно одинаковы, экспорт и импорт капитала сбалансированы. На конец 2017 года Китая отставал по обеим международным инвестиционным позициям от США примерно в пять раз. И тем не менее Вашингтон нервничает, ибо разрыв сокращается. Предпринимаются попытки сдержать приток китайских капиталов в экономику США. Власти США отклоняют заявки китайских инвесторов на покупку долей в американских компаниях или даже целых компаний, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Или вспоминают об антимонопольном законодательстве, которое якобы может быть нарушено в случае сделок с участием китайских инвесторов.

Недавно консультативно-юридическая компания Baker & McKenzie совместно с исследовательской компанией Rhodium Group завершила исследование, которое показало, что прямые иностранные инвестиции КНР в Европу и Северную Америку в прошлом году составили всего 30 млрд. долл. А в 2016 году они были равны 94 млрд., в 2017 году – 111 млрд. долл. Падение за прошлый год по сравнению с позапрошлым составило 81 млрд. долл. (на 73%). Получается, что если в 2017 году из общего китайского экспорта капитала в виде прямых инвестиций на Европу и Северную Америку приходилось 89%, то в 2018 году эта доля упала до 23%. Особенно резким было падение в США. Вот данные по объёму китайских прямых инвестиций в американскую экономику (млрд. долл.):

2016 г. – 45,6; 2017 г. – 29,0; 2018 г. – 5,0.

Падение за 2016-18 гг. в 9 с лишним раз! Доля США в экспорте капитала из Китая упала с 36,6% в 2017 году до менее 4%. И США проявляют гораздо более жёсткий протекционизм в отношении китайских инвестиций, чем китайских товаров.

Китайские инвестиции пытается сдерживать и Европа, но здесь нет столь ярко выраженного протекционизма. Прямые инвестиции Китая в Европу были равны (млрд. долл.):

2016 г. – 46; 2017 г. – 80,0; 2018 г. – 22,5.

Основная часть инвестиций в 2017 г. пришлась на приобретение Syngenta (швейцарская компания, один из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства) компанией ChemChina за 43 млрд. долл. Без учёта этой сделки китайские инвестиции в Европу в 2018 г. сократились лишь на 40%. В то же время китайские инвестиции в прошлом году выросли в экономиках Франции, Германии, Испании, Швеции и ряда других европейских стран. В 2017-18 гг. китайские инвестиции увеличились также в экономику Канады – с 1,5 млрд. до 2,7 млрд. долл.

Свои серьёзные потери в экспорте капитала на направлении США и некоторые потери на направлении Европы Пекин стремится компенсировать за счёт стран, вовлекаемых в проект ОПОП. Интересны оценки Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI), изложенные в докладе Belt and Road Initiative gives boost to Chinese outbound investments («Инициатива Пояса и Пути даёт толчок китайским зарубежным инвестициям»).

Цифры, приводимые в докладе, не вполне совпадают с теми, которые даёт ЮНКТАД. Видимо, авторы включают в рубрику «инвестиции» не только прямые, но также портфельные и прочие (кредиты и займы) инвестиции. Авторы доклада делят экспорт капитала на две части – та, которая была направлена в страны, участвующие в реализации ОПОП, и остальные страны (см. табл.)

За 2014-2018 гг. экспорт капитала в страны-участницы проекта ОПОП составил 588 млрд. долл., в прочие страны – 524 млрд. долл. То есть проект ОПОП оказывал мощное стимулирующее воздействие на экспорт капитала из Китая. В целом проект «Один пояс – один путь» обеспечил удвоение экспорта китайского капитала.

Американский институт предпринимательства составил список десяти ведущих по объёмам полученных китайских инвестиций стран, участвующих в проекте ОПОП (инвестиции за период 2014-2018 гг., млрд. долл.): Пакистан – 40; Нигерия – 31; Малайзия – 30; Сингапур – 28; Индонезия – 26; Российская Федерация – 24; Бангладеш – 23; ОАЭ – 21; Лаос – 18; Египет – 16.

А вот список ведущих получателей китайских инвестиций из тех стран, которые не участвуют в проекте ОПОП ((инвестиции за период 2014-2018 гг., млрд. долл.): США – 123; Великобритания – 62; Швейцария – 53; Австралия – 46; Германия – 36; Бразилия – 34; Италия – 21; Аргентина – 17; Финляндия – 16; Франция – 16.

То, что на первом месте в списке топ-10 пока находятся США, надо отнести на счёт массированного притока китайского капитала в 2014-2016 гг. С приходом в Белый дом Дональда Трампа всё изменилось. На пути китайских инвестиций в Америку загорелся красный свет. Лидерство в этой области может перейти к Великобритании, которая ведёт переговоры с КНР об увеличении масштабов взаимного инвестиционного сотрудничества. Некоторые из «прочих» стран тоже могут перейти в категорию участвующих в проекте ОПОП. В первую очередь это Италия. Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн 23 марта в ходе официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Италию подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь». Пекин не скрывает, что в ближайшее время планирует распространить проект ОПОП и на Латинскую Америку, рассчитывая, что Аргентина и Бразилия к проекту присоединятся.



Итак, в последние два года наращивание зарубежных инвестиций из Китая пробуксовывает. По данным Американского института предпринимательства, в 2018 году экспорт китайского капитала сократился очень существенно – на 36% (в том числе в страны, участвующие в проекте ОПОП, – на 12%; в прочие страны – на 54%). Инвестиционный протекционизм – наряду с торговым протекционизмом – нарастает сейчас во всём мире. И на примере Китая это видно особенно явно. Причём в сфере противодействия китайским инвестициям Вашингтону удаётся добиваться большего, чем в сфере противодействия экспорту китайских товаров.



