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Карты доли работающих пенсионеров

17:02. 13 мая 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:
Недавно kireev вешал карту процента работающих замужних женщин трудоспособного возраста, которая очень хорошо разделяет Россию на Север и Юг. А вот такая же по сути карта "работающих пенсионеров", ну или если строго говорить, то это карта людей старше трудоспособного возраста, у которых есть работа (от тех, кто указал наличие работы). По России указали наличие работы 25.92% пенсионеров. Карта по субъектам федерации выглядит так:



И по районам:



Тут тоже есть разница между Севером и Югом, но не такая большая, как в случае с работающими замужними женщинами трудоспособного возраста. Причем, как заметил n_avdeev, трудоспособный возраст на Севере на 5 лет ниже, то есть тут одна из причин того, почему больше пенсионеров работает. Но это лишь одна причина. Обратите внимание на огромную разницу в проценте работающих пенсионеров между сельскиим Югом Европейской части и сельским Севером Азиатской части: около 10% и около 40% соотвественно. То есть, понятное, что тут дело не только в этих 5 годах. С Севера неработающие пенсионеры еще и явно больше уезжают на "большую землю", ну а те, кто остается, имеют причины остаться. Да и огородом там не прокормишься. И работ на Севере побольше. Короче, много причин почему пенсионеры на Севере гораздо чаще работают. Кстати, даже по субъектам федерации Чукотка на первом месте, Магаданская область на втором, Сахалин – третье, Камчатка – четверое, и лишь далее идут Москва и МО.


Но основное разделение даже не между Севером и Югом (в Европейской части оно есть, но гораздо более слабое), а между городами и селом. Мне даже из-за этой разницы пришлось сместить шкалу в карте по районам, потому что за исключением Севера и городов, почти нигде на селе процент не превышает средний 26%. Некоторые наблюдения.

1. Самые высокие проценты, помимо Севера, в военных городах, закрытых городах, наукоградах. То есть где пожилые люди все еще работают на своих особых работах, поэтому там и живут. На Новой Земле рекорд 100%, но там всего 30 пенсионеров. Далее Шмидтовский р-н на Чукотке с 75.69%. За пределами ДВ в лидерах Молодежный, Черноголовка и Звездный городок в МО.

2. Самые низкие проценты в ряде районов Сев. Кавказа, а так же сельские районы Башортостана и Татарстана. Ингушетия и Чечня на последнем месте среди субъектов федерации, а на третьем Башкортостан. Причем, там это явно что-то национальное. Он даже на карте выделяется cвоими сельскими районами по сравнению с сельскими районами русских обастей. И 7 из 10 последних мест по районам принадлежат Башкортостану. Но на последнем месте Гордеевский район в Брянской области – лишь 3.49% работающих пенсионеров, но это чернобыльский район, хотя и не самый пострадавший, он все же чуть севернее. Но вся чернобыльская зона в Брянской области тем не менее хорошо выделяется на карте.

3. Удивительно пестрый получился Сев. Кавказ. Какой-то особой системы я тут не заметил, за исключением общего провала в Чечне, но там и ситуация с работами особая.

4. Хорошая корреляция будет в электоральной географией 1990-х годов. Процент работающих пенсионеров будет очень даже хорошо коллериовать с процентом голосов за демократов и ценристов, а неработающих – с процентом за коммунистов. То есть КПРФ, оказывается, была не просто партией пенсионеров, но именно партией неработающих пенсионеров.

5. Как и в случае с неработающими замужними женщинами трудоспособного возраста, по районам Москвы красивой карты совсем не получается. Разве что выделяются две аномалии: в низкую сторону Богородский район и в высокую Нижегородский.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8781988.html

Метки: карта, пенсионеры, Россия

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