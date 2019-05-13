Галопом по Европам #18 (Трамп против Китая, Усманов и Фридман)

В этом выпуске:

- Вашингтон запросил встречу Трампа с Путиным;

- Госсекретарь США Майк Помпео отменил часть визита в Россию;

- В Оманском заливе у берегов Арабских Эмиратов подожжены два саудовских танкера;

- В Литве пройдет второй тур президентских выборов;

- В Швеции возобновили расследование по делу Ассанжа;

- Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко;

- Самолет Superjet 100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево;

- Сразу трое российских олигархов вошли в десятку богатейших людей Великобритании;

- РБК – составило рейтинг российских регионов, где жители больше всего хотят сменить губернаторов;

- В Мордовии на акции “Бессмертный полк” глава республиканского МВД, прокурор и епископ пронесли фотографии одного и того же ветерана, но с разными именами;

- Генпрокуратура проверит законность установки частных камер вдоль дорог;

- В Ливане бастуют отставные военные – они заблокировали вход в здание центробанка и требуют отмены сокращения военных пенсий;

- В Новосибирске началась забастовка водителей маршруток.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c5zyxyXngd8