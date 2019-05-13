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Галопом по Европам #18 (Трамп против Китая, Усманов и Фридман)

19:53. 13 мая 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Вашингтон запросил встречу Трампа с Путиным;
- Госсекретарь США Майк Помпео отменил часть визита в Россию;
- В Оманском заливе у берегов Арабских Эмиратов подожжены два саудовских танкера;
- В Литве пройдет второй тур президентских выборов;
- В Швеции возобновили расследование по делу Ассанжа;
- Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко;
- Самолет Superjet 100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево;
- Сразу трое российских олигархов вошли в десятку богатейших людей Великобритании;
- РБК – составило рейтинг российских регионов, где жители больше всего хотят сменить губернаторов;
- В Мордовии на акции “Бессмертный полк” глава республиканского МВД, прокурор и епископ пронесли фотографии одного и того же ветерана, но с разными именами;
- Генпрокуратура проверит законность установки частных камер вдоль дорог;
- В Ливане бастуют отставные военные – они заблокировали вход в здание центробанка и требуют отмены сокращения военных пенсий;
- В Новосибирске началась забастовка водителей маршруток.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c5zyxyXngd8

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