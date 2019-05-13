Е.Ю.Спицын и С.А.Засорин “Кто развязал “Холодную войну”?”

программе Владимира Соловьева "Поединок" участвуют, Жириновский Владимир Вольфович - председатель партии ЛДПР, заместитель Председателя Государственной думы и Леонид Яковлевич Гозман - сопредседатель партии "Правое дело". Тема программы: "Нужно ли ...
Свой 80-летний юбилей Михаил Горбачёв решил торжественно отпраздновать в Лондоне (а где же ещё?!). Причём, с размахом валтасарова пира.30 марта в крупнейшем концертном зале британской столицы Королевском Альберт-холле в присутствии высокопоставленных ...
....html ) Запутинец Холмогоров тоже откликнулся: Кто такой был Потеев? Потеев был... и сволочи" пишет Холмогоров. И кто отдал этим дикарям и сволочи... как не верить? попробовал бы кто не поверить). Потом вера сменилась...
Боль и страдание преходящи: выносите двойственность спокойно, в то же время пытаясь освободиться от её хватки. Воображение – это дверь, через которую входят как болезнь, так и исцеление. Не верьте в реальность болезни, даже когда больны; не получивший должного внимания посетитель скроется!