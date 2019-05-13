Давайте поговорим… Выпуск 117. Путь к Истине. Алексей Орлов и Михаил Ять
Давайте поговорим… Путь к Истине
Алексей Орлов и Михаил Ять
Под нашими роликами с определённой периодичностью возникают вопросы и просьбы, смысл которых примерно такой:
Как научиться самому подключаться к Божественному Источнику Знаний?
Как чувствовать Веду Живую?
Как постичь мудрость Вселенной?
Или же, говоря ещё более ёмко: Как найти путь к Истине?
Чтобы ответить на эти вопросы мы записали эту передачу…
Продолжение слушайте в передаче…
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