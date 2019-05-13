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Давайте поговорим… Выпуск 117. Путь к Истине. Алексей Орлов и Михаил Ять

08:38. 13 мая 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Путь к Истине

Алексей Орлов и Михаил Ять

Под нашими роликами с определённой периодичностью возникают вопросы и просьбы, смысл которых примерно такой:

Как научиться самому подключаться к Божественному Источнику Знаний?
Как чувствовать Веду Живую?
Как постичь мудрость Вселенной?
Или же, говоря ещё более ёмко: Как найти путь к Истине?

Чтобы ответить на эти вопросы мы записали эту передачу…
Продолжение слушайте в передаче…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T6y329aSMKQ

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