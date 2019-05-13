Давайте поговорим… Выпуск 117. Путь к Истине. Алексей Орлов и Михаил Ять

Давайте поговорим… Путь к Истине



Алексей Орлов и Михаил Ять



Под нашими роликами с определённой периодичностью возникают вопросы и просьбы, смысл которых примерно такой:



Как научиться самому подключаться к Божественному Источнику Знаний?

Как чувствовать Веду Живую?

Как постичь мудрость Вселенной?

Или же, говоря ещё более ёмко: Как найти путь к Истине?



Чтобы ответить на эти вопросы мы записали эту передачу…

Продолжение слушайте в передаче…



Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T6y329aSMKQ