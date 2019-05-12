За что они воевали

Каждый год мы празднуем День Победы. В 2015 году на улицы нашей страны вышел бессмертный полк. Как просто выйти с фотографией деда и соединиться с массой (толпой) людей, несущих портреты. Как это волнительно.

А хоть раз задумались Вы, выходящие с портретами дедов, за что они сражались? Мне сразу же начнут говорить: за родных, за детей. И окажутся правыми, но, только частично. Почитайте письма с фронта, в очень многих письмах присутствуют слова «за нашу социалистическую родину (отечество)». Обратите внимание, что упоминание о социалистической Родине чаще всего встречается в предсмертных письмах и записках, когда люди знали, что идут на смерть. И писали о самом важном для них.

Наши деды защищали социалистическую Родину, а не олигархов!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QeIK8fSKgEE