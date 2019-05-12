Главная » История, События Настоящего, События прошлого

За что они воевали

19:18. 12 мая 2019 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал:

s1200?webp=false

Каждый год мы празднуем День Победы. В 2015 году на улицы нашей страны вышел бессмертный полк. Как просто выйти с фотографией деда и соединиться с массой (толпой) людей, несущих портреты. Как это волнительно.
А хоть раз задумались Вы, выходящие с портретами дедов, за что они сражались? Мне сразу же начнут говорить: за родных, за детей. И окажутся правыми, но, только частично. Почитайте письма с фронта, в очень многих письмах присутствуют слова «за нашу социалистическую родину (отечество)». Обратите внимание, что упоминание о социалистической Родине чаще всего встречается в предсмертных письмах и записках, когда люди знали, что идут на смерть. И писали о самом важном для них.

Наши деды защищали социалистическую Родину, а не олигархов!

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QeIK8fSKgEE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
За это ли они воевали?
... новости, зацепился взглядом за заголовок, что ветераны с шести утра занимают... терзаюсь вопросом: За это ли они воевали? Особенно когда видишь приехавших на... одном историческом опусе автор утверждал, что захватившие Москву солдаты Французской армии...
А еще он обожает воевать
...«приватизации». Дело осложнялось тем, что он сам был родом из этой... также опыт в прошлом - они воевали в рядах "Хизбаллы" в Сирии... в день за то, что они воевали в Сирии, но в ...этом. Он умный человек. А еще он обожает воевать. Он знает, что хорошо умеет...
Родину надо любить безоговорочно, потому что она дана тебе свыше
...преступлений, недоразумений, что Россия только и делала, что воевала, захватывала другие...надо любить безоговорочно, потому что она дана тебе свыше. Ты...любить просто за то, что она есть, и гордиться ...­, да, потому что, если они встали на определенн­ый...
Про вагоны, думающие, что они - паровоз
... потому, что он уже начался. Включились в убеждении, что они там все возглавляют, они над... лидерами, продолжают оставаться в убеждении, что они там чем-то руководили. И... за околицей. Но за нее они готовы воевать! Это порождает в-пятых...
Он воевал, чтоб его детям не запрещали учить русский язык и не заставляли почитать фашистских выблюдков, — военкор Борисыч о Мебельщике (фото, видео)
... подралась из-за того, что он не хотел ее пропускать, ... просил…“ Тут нужно отметить, что являясь человеком искренним, смелым,... уверен, что не ошибаюсь и теперь), как он делал это...подобные мысли, он, просто делал то, что должен, то, что считал правильным...
Сводки от ополчения Новороссии 17 июня 2016
... больницы, потому что не мог оставить ребят. «Как они будут воевать без меня... приехав в Донецк, он практически не воевал, потому что буквально через два дня... список подозреваемых в терроре, потому что он воевал вместе с курдскими партизанами, связанными...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3326 2428
    Валерий 12 мая 2019 в 20:47

    Вы пишите:«за нашу социалистическую родину (отечество)».
    “за нашу социалистическую родину” – это правильно.
    (отечество) – а вот это как раз “отечество” олигархов (а в царские времена было для дворян).
    Правильнее написать воевали за – “социалистическое отечество”. Об этом указывал В.И.Ленин.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)