За что они воевали
19:18. 12 мая 2019 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал: Серый
Каждый год мы празднуем День Победы. В 2015 году на улицы нашей страны вышел бессмертный полк. Как просто выйти с фотографией деда и соединиться с массой (толпой) людей, несущих портреты. Как это волнительно.
А хоть раз задумались Вы, выходящие с портретами дедов, за что они сражались? Мне сразу же начнут говорить: за родных, за детей. И окажутся правыми, но, только частично. Почитайте письма с фронта, в очень многих письмах присутствуют слова «за нашу социалистическую родину (отечество)». Обратите внимание, что упоминание о социалистической Родине чаще всего встречается в предсмертных письмах и записках, когда люди знали, что идут на смерть. И писали о самом важном для них.
Наши деды защищали социалистическую Родину, а не олигархов!
Вы пишите:«за нашу социалистическую родину (отечество)».
“за нашу социалистическую родину” – это правильно.
(отечество) – а вот это как раз “отечество” олигархов (а в царские времена было для дворян).
Правильнее написать воевали за – “социалистическое отечество”. Об этом указывал В.И.Ленин.