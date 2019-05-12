Враги США окружают Зеленского
11:30. 12 мая 2019 Просмотров - 116 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Адвокат президента США Рудольф Джулиани, который отменил свою поездку в Украину из-за врагов Дональда Трампа и США в окружении Зеленского, озвучил одно из их имен. Об этом свидетельствует видео его интервью телеканалу Fox News.
Рудольф Джулиани сказал, что Владимира Зеленского окружают враги Трампа и даже США, а один из них был признан причастным к оказанию помощи демократам на американских выборах 2016 года. В частности, Джулиани отметил, что одним из очень активных противников президента Трампа и сторонников Хиллари Клинтон являлся нардеп Сергей Лещенко.
"Он уже был признан виновным в отношении наших выборов 2016 года. При этих обстоятельствах встреча была бы малоэффективной и могла оказаться в руках тех, кто захотел бы исказить ее суть", – сказал Рудольф Джулиани.
Также адвокат Трампа утверждает, что его цель состояла в том, чтобы поделиться информацией, "чтобы помочь расследованию об украинских чиновниках, помогавших Клинтон на президентских выборах в США:
"Это расследование может выявить некоторых людей, которые инициировали и распространяли утверждения, которые были признаны ложным в результате двух расследований ФБР. Этот ложный заряд не возник из воздуха. Если этот заряд не возник в Украине, есть доказательства, что подтолкнули к жизни его именно там, и подтолкнули незаконными средствами".
https://strana.ua/news/200563-advokat-trampa-nazval-nardepa-leshchenko-vrahom-prezidenta-ssha-iz-okruzhenija-zelenskoho.html – цинк
1. Как не трудно догадаться, фактор выборов 2016 года в США продолжает играть существенную роль в американской политике на украинском направлении. В какой-то мере Обама и Клинтон сами этому поспособствовали, когда использовали Порошенко для того, чтобы нанести удар по Трампу. Трамп этого не забыли и когда пришло время выборов на Украине, Порошенко так и не получил от администрации Белого Дома той поддержки, на которую он рассчитывал, заказывая платные фотосессии с Трампом.
2. Как следует из заявлений Джулиани, линия на отстранение "верных обамовцев" будет продолжена – как среди чиновников ответственных за украинское направление, так и среди местных марионеток, которые эту линию обслуживали. Джулиани вполне ясно дал понять, что Белый Дом хочет, чтобы таких людей в окружении Зеленского не было. И надо полагать, те фамилии, которые будут названы публично или же доведены до Коломойского и Зеленского без афиширования, в окружении Зеленского не появятся. Забавные оправдания Лещенко, что его оклеветали и Джулиани был обманут, наглядно демонстрируют самый большой страх украинских марионеток – попасть в опалу к Вашингтону.
3. Кроме того, у этой кампании "борьбы с наследием Обамы" имеется и долгосрочная цель, связанная с раскручиванием темы коррупции Байдена и его сына, что будет очень кстати к выборам президента США-2020, на которые собрался Байден.
Эту историю вряд ли будут форсировать, наоборот – ее будут растягивать, поддерживая ее присутствие в информационном пространстве, постепенно наполняя фактической базой. Отстранение от власти фигур связанных с Байденом и "демократами" в этом сценарии необходимо, дабы они не помешали "честному и объективному расследованию коррупционных преступлений Байдена".
4. Все это конечно не означает, что США пересмотрят курс по использованию Украины как антироссийского инструмента. Это прежде всего перенастройка аппарата управления Украиной, откуда выкидывают лиц нелояльных текущей администрации (это касается как американских чиновников, так и лиц связанных с окружением Порошенко). С точки зрения Белого Дома все эти процессы служат укреплению лояльности и управляемости, когда нет риска получить удар в спину, как это было с Манафортом в 2016 году. Судя по отставке посла Йованович и заявлениям Джулиани, США достаточно серьезно занимаются перенастройкой контура внешнего управления Украиной. В значительной степени это является отражением и следствием внутриамериканской политической повестки.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4983908.html
Евреи продолжают внушать людям свою игру. Кто за кого, кто с кем и против кого. Эта игра ни кому не интересна.
Один еврей меняет другого и якобы все надеются, что второй еврей будет хорошим. Это тоже ни кому не интересно.
На самом деле ограбили Украину, нанесли серьезный урон России, и думают как красиво уйти из этого.
Россия должна помочь Ирану скинуть Израиль в море.