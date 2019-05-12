Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. Первый. Специальный. Арктический. Часть 1

11:10. 12 мая 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Первый, специальный, арктический – это первый арктический отряд, по сути, первое силовое спецподразделение, созданное в недрах российской армии для работы в условиях Заполярья. Офицеров этого отряда не случайно называют элитой: все они имеют боевой опыт, полученный в Сирии. В этот раз задача отряда – провести марш-бросок на снегоходах и вездеходах в автономном режиме с полным набором вооружения длиной в две тысячи километров! Что важно: этот путь отряд должен преодолеть за одну неделю. Это значит, что двигаться придётся и днем, и ночью, в мороз и в пургу, по пути совершая переходы без ночёвок по полтысячи километров. Цель – достичь самой северной точки Евразии, мыса Челюскин, и без потерь вернуться на большую Землю. Тридцать снегоходов, два колесных вездехода и сорок офицеров элитного арктического спецподразделения – покажут, на что способен российский воин в высоких широтах.

#ВоеннаяПриемка #Арктика #Заполярье #Армия

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GaX9a168mRg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Т-90. Бункер на колесах. Военная приемка
...://tvzvezda.ruВ этом выпуске программы «Военная приемка» зрители увидят самую защищенную из... то ни было другого. Во-первых, это динамическая защита. По сути... в программе «Военная приемка». Вторая важная защита – «Арена». С помощью специального радара она...
Военная приемка. Патрульный корвет проекта 22160
...корабль, специально разработанный под задачи боевых водолазов и морской пехоты. «Военная приемка» покажет...и примет участие в его первом походе. Зрители программы впервые ...увидят, как устроен первый русский антипиратский корабль внутри.Подробности...
«Военная приемка»: ВМА 220. Военно-медицинская академия
...для чего солдату третья рука. «Военная приемка» отправляется в Санкт-Петербург, в...градусов в специальной климатической камере «Табай». Внутри журналисты и военные врачи устроят... многопрофильную клинику, где находится первая и пока единственная в стране...
Военная приемка. Десантно штурмовая лодка проекта 02800
... герой этого выпуска «Военной приёмки» - десантно-штурмовая...ответ морским пиратам. Это первый катер на российском флоте,... военный катер для спасения в условиях шторма и урагана. Специально... смотрите в ближайшем выпуске «Военной приёмки». Подробности на http...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 июня 2017
...говорится в распространенном в субботу специальном заявлении министерства обороны Сирии. ...запрещенной ИГИЛ», - пояснил автор «Военной приемки» Алексей Егоров, комментируя кадры воздушной...РФ террористическая организация. На первых двух фотографиях с дрона ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 июня 2017
...оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com «Военная приемка в Сирии. База Хмеймим. Часть...и несколько дней проверяют по специальным спискам. Если человек не замешан...как минимум два варианта решения. Первыйвоенный. Чисто теоретически после того, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)