Военная приемка. Первый. Специальный. Арктический. Часть 1
11:10. 12 мая 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Первый, специальный, арктический – это первый арктический отряд, по сути, первое силовое спецподразделение, созданное в недрах российской армии для работы в условиях Заполярья. Офицеров этого отряда не случайно называют элитой: все они имеют боевой опыт, полученный в Сирии. В этот раз задача отряда – провести марш-бросок на снегоходах и вездеходах в автономном режиме с полным набором вооружения длиной в две тысячи километров! Что важно: этот путь отряд должен преодолеть за одну неделю. Это значит, что двигаться придётся и днем, и ночью, в мороз и в пургу, по пути совершая переходы без ночёвок по полтысячи километров. Цель – достичь самой северной точки Евразии, мыса Челюскин, и без потерь вернуться на большую Землю. Тридцать снегоходов, два колесных вездехода и сорок офицеров элитного арктического спецподразделения – покажут, на что способен российский воин в высоких широтах.
#ВоеннаяПриемка #Арктика #Заполярье #Армия
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