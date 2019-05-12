Сводки от ополчения Новороссии 12 мая 2019

Военный корреспондент Александр Сладков о первом юбилее Народных Республик Донбасса.

«Я многое знаю. Тема «Российская армия победила Украину» — туфта. И, так же, то, что «Запад своей помощью поднял армию Украины» — тоже туфта. Оказываемая помощь — да. Разная. Но. Воюют именно Украина и Донбасс. У каждой стороны свои мотивы, и каждая сторона желает воевать.

Никогда не думал, что мне будет жалко взрослых здоровых мужиков. Не плачущих, не жалующихся, а, наоборот, всем своим видом показывающих, что всё нормально. Я говорю о тех, что терпят все эти последние перемирия в окопах Донбасса. Одни гибнут, получают увечья, кочуют по больницам, оставшиеся в окопах опять терпят. Мне жалко мирных, которых бьют, убивают, а в ответ в сторону врага ничего не летит. Кто-то скажет, нет, товарищ, всё-таки летит! Туфта. Летит без разрешения. И летит 0,01% от того, что могло бы полететь.

Но я сейчас не о войне. Я о своей гордости, за то, что принадлежу к той же этнической и народной группе, к которой, в основном, принадлежат люди, обороняющие Донбасс. Нет, я не луганский и не донецкий, но я — русский (не отрицающий равноправие русских и других наций), и поэтому я ОДИН ИЗ НИХ.

Я о стойкости мирных жителей, живущих на линии фронта, преданных своему дому, своему посёлку, своей земле. Это они дают уверенность воюющих в том, что всё делается не зря.

Я не хочу, чтоб Украина была поражена окончательно. Хотя, если кто не заметил, поражение раскручивается, как маховик. Я хочу, чтоб выжил Донбасс. И чтоб люди там жили шикарно! Не тихо и спокойно, просто так, а шикарно! Люди Донбасса заслуживают этого.

Вот нынче говорят о том, что Хорватский сценарий в Донбассе для Украины уже не годится, мол, утерян момент. Об этом, якобы, заявили в штабе Зеленского. О чем речь? Было дело на Балканах, когда хорваты смирились с нахождением на своей территории Сербских краин, охраняемых сербской армией и добровольцами. Через полгода, Хорватия, набрав сил, получив мощную западную поддержку, помощь, в основном, немецких военных инструкторов, возродила свою армию и одним броском выбросила сербов из краин. Мы говорили коротко с Игорем Стрелковым о таком варианте для Донбасса, в мае 2014 года, в здании СБУ в Славянске. Стрелков тогда сказал: «Сейчас нет времени это обсуждать. Главное — удержаться здесь!»

Теперь немного о предлагаемом мною ролике. Это август 2014 года, Донецк. Ополченцы снимают танк с Мемориала Победы. По шеврону не могу определить принадлежность к какому-либо отряду, хоть всё происходило на моих глазах. Но…

Знаете, что для меня здесь самое важное? Ведь это самое начало войны. Уже покинут Славянск, а Донецк в кольце. Но вы видите хоть тень сомнения в глазах этих вооружённых людей? Нет. Неуверенность в их жестах, движениях? Нет. Они знали, что выстоят и победят. Так и случилось.

С Днём очередной Победы Донбасс!»

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