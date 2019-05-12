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Сводки от ополчения Новороссии 12 мая 2019

16:36. 12 мая 2019 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

СРОЧНО: ВСУ обстреляли ракетами Докучаевск

СРОЧНО: ВСУ обстреляли ракетами Докучаевск | Русская весна

Только что стало известно, что между 14:20 и 14:50 украинскими оккупантами было выпущено 2 противотанковых управляемых ракеты по городу Докучаевску к югу от Донецка с позиций ВСУ в посёлке Новотроицкое.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, украинские оккупанты открыли огонь по пригороду Горловки — посёлку Зайцево. Зафиксировано прямое попадание в жилой дом, он горит.

Кроме того, между 13:25–13:55 с позиций ВСУ в Зайцево (северное) по н. п. Гольмовский производился обстрел из БМП-2.

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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по окраине Горловки, горит дом, обстрел продолжается

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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по окраине Горловки, горит дом, обстрел продолжается | Русская весна

Только что стало известно, что украинские оккупанты открыли огонь по пригороду Горловки — посёлку Зайцево.

Об этом рассказал «Русской Весне» глава администрации города Иван Приходько.

«Обстрел Зайцево. Прямое попадание по адресу ул. Рыбалко, 214. Горит», — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю за прекращением огня и в переговорном процессе сообщили, что между 13:25–13:55 с позиций ВСУ в Зайцево (северное) по н. п. Гольмовский производился обстрел из БМП-2.

Обновлено 14:35

Только что стало известно, что обстрел продолжаетя: в промежутке 14:00-14:30 с украинских позиций в Зайцево (северное) по посёлку Зайцево (южное) выпущено 3 мины калибром 82 мм и 3 гранаты из СПГ.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки украинские оккупанты открывали огонь 9 раз.

На донецком направлении: минометы 120 мм — 2 раза (5 мин); минометы 82 мм — 2 раза (7 мин); РПГ/СПГ — 3 раза (6 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 2 раза; стрелковое оружие — 1 раз.

На мариупольском направлении: крупнокалиберное стрелковое оружие — 1 раз; стрелковое оружие — 2 раза.

В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, терминал), Спартак, Саханка.

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«Нормальный формат», — в штабе Зеленского хотят сохранить «ООС» на Донбассе

«Нормальный формат», — в штабе Зеленского хотят сохранить «ООС» на Донбассе | Русская весна

Советник Владимира Зеленского по вопросам обороны и нацбезопасности Иван Апаршин заявил, что при новом президенте так называемая операция объединенных сил на Донбассе продолжится.

Об этом рассказал в интервью украинскому телеканалу «Громадське ТБ».

«Нормальный формат. ВСУ используются в том формате, для чего они предназначены», — отметил он, отвечая на вопрос, продолжится ли «ООС».

Ну вот всё и прояснилось окончательно: голосовавшие за окончание войны и мир могут расходиться по домам.

Ранее Апаршин сообщил, что они будут продолжать считать происходящее между Украиной и Россией войной. Также Украина не изменит курс на вступление в НАТО, однако не назвал никаких сроков для этого.

Напомним, 30 апреля 2018 года «антитеррористическая операция» стала «операцией объединенных сил».

Существенным изменением стало то, что руководство военными было возложено на ВСУ, а не СБУ.

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ДНР и ЛНР: выстояли и победили (ВИДЕО)

ДНР и ЛНР: выстояли и победили (ВИДЕО) | Русская весна

Военный корреспондент Александр Сладков о первом юбилее Народных Республик Донбасса.

«Я многое знаю. Тема «Российская армия победила Украину» — туфта. И, так же, то, что «Запад своей помощью поднял армию Украины» — тоже туфта. Оказываемая помощь — да. Разная. Но. Воюют именно Украина и Донбасс. У каждой стороны свои мотивы, и каждая сторона желает воевать.

Никогда не думал, что мне будет жалко взрослых здоровых мужиков. Не плачущих, не жалующихся, а, наоборот, всем своим видом показывающих, что всё нормально. Я говорю о тех, что терпят все эти последние перемирия в окопах Донбасса. Одни гибнут, получают увечья, кочуют по больницам, оставшиеся в окопах опять терпят. Мне жалко мирных, которых бьют, убивают, а в ответ в сторону врага ничего не летит. Кто-то скажет, нет, товарищ, всё-таки летит! Туфта. Летит без разрешения. И летит 0,01% от того, что могло бы полететь.

Но я сейчас не о войне. Я о своей гордости, за то, что принадлежу к той же этнической и народной группе, к которой, в основном, принадлежат люди, обороняющие Донбасс. Нет, я не луганский и не донецкий, но я — русский (не отрицающий равноправие русских и других наций), и поэтому я ОДИН ИЗ НИХ.

Я о стойкости мирных жителей, живущих на линии фронта, преданных своему дому, своему посёлку, своей земле. Это они дают уверенность воюющих в том, что всё делается не зря.

Я не хочу, чтоб Украина была поражена окончательно. Хотя, если кто не заметил, поражение раскручивается, как маховик. Я хочу, чтоб выжил Донбасс. И чтоб люди там жили шикарно! Не тихо и спокойно, просто так, а шикарно! Люди Донбасса заслуживают этого.

Вот нынче говорят о том, что Хорватский сценарий в Донбассе для Украины уже не годится, мол, утерян момент. Об этом, якобы, заявили в штабе Зеленского. О чем речь? Было дело на Балканах, когда хорваты смирились с нахождением на своей территории Сербских краин, охраняемых сербской армией и добровольцами. Через полгода, Хорватия, набрав сил, получив мощную западную поддержку, помощь, в основном, немецких военных инструкторов, возродила свою армию и одним броском выбросила сербов из краин. Мы говорили коротко с Игорем Стрелковым о таком варианте для Донбасса, в мае 2014 года, в здании СБУ в Славянске. Стрелков тогда сказал: «Сейчас нет времени это обсуждать. Главное — удержаться здесь!»

Теперь немного о предлагаемом мною ролике. Это август 2014 года, Донецк. Ополченцы снимают танк с Мемориала Победы. По шеврону не могу определить принадлежность к какому-либо отряду, хоть всё происходило на моих глазах. Но…

Знаете, что для меня здесь самое важное? Ведь это самое начало войны. Уже покинут Славянск, а Донецк в кольце. Но вы видите хоть тень сомнения в глазах этих вооружённых людей? Нет. Неуверенность в их жестах, движениях? Нет. Они знали, что выстоят и победят. Так и случилось.

С Днём очередной Победы Донбасс!»

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