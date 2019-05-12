Суровый воздух. Сильные духом. Выпуск 23

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.



Рано утром мы находились в готовности к вылету на сопровождение штурмовиков.Однако обстановка неожиданно изменилась, пришёл приказ на отражение вражеских бомбардировщиков. Через несколько минут наша четвёрка ЯКов поднялась в воздух. В указанном районе противника уже не было. Приказ, как это нередко бывало в начальный период войны, получили с опозданием. Мы развернулись и пошли курсом на восток..



Автор выпуска: Дмитрий Назаренко

Текст читает: Сергей Горин

Звуковое оформление: Артём Карев

Видео-оформление: В. Василичъ



Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xyzPSyBk62U