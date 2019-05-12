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Суровый воздух. Сильные духом. Выпуск 23

13:15. 12 мая 2019 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Рано утром мы находились в готовности к вылету на сопровождение штурмовиков.Однако обстановка неожиданно изменилась, пришёл приказ на отражение вражеских бомбардировщиков. Через несколько минут наша четвёрка ЯКов поднялась в воздух. В указанном районе противника уже не было. Приказ, как это нередко бывало в начальный период войны, получили с опозданием. Мы развернулись и пошли курсом на восток..

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xyzPSyBk62U

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8877 6501
    Sergeev 12 мая 2019 в 13:34

    Авторы что то тупить начали, уж про бой истребителя с истребителем бомбардировщиком лучше бы не трудились, силы явно не равны были. Больше всего убивает постоянное враньё этих псевдоспециалистов про войну. Видимо шедевры Голливуда им покоя не дают.

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