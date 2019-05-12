Штурманём ещё разочек. Сильные духом. Выпуск 22
Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.
Женщин-штурмовиков в годы войны было немного. Мужчины жалели их, и старались оградить от этого смертельного вида авиации.Но всё же самые отчаянные пробивались к ИЛам, боевым машинам поддержки пехоты.Из 30 женщин-пилотов, удостоенных в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза только две представительницы штурмовой авиации, легендарные – Анна Егорова (Тимофеева) и Тамара Фёдорова, обе землячки, уроженки древней тверской земли.
Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ
Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.
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