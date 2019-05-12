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Россия резко вышла из американских активов. Что происходит

20:04. 12 мая 2019 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

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Центральный банк Российской Федерации резко снизил долю американских активов и стал первым в мире по объёмам закупок золота. Некоторые СМИ расценивают это как признак приближающегося экономического коллапса. Разберём так ли это после сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=98QFpppr3j0

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