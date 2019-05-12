Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Против СССР воевала вся Европа

16:35. 12 мая 2019 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:
В этом фильме, конечно, не обошлось без упоминания о бедных евреях, которых „собирали в гетто, а затем уничтожали”. (Тут бы иудеям вспомнить, какой травле подвергся Наполеон, предложивший расселить иудейские гетто, сколько было визга „о вторжении в еврейскую культуру” !) Уничтожали с помощью выхлопных газов дизельных автомобилей. Со средним содержанием 10% кислорода (в воздухе его вдвое больше).

По сообщению BBC, группа ученых из университета Эдинбурга измеряла воздействие паров выхлопных газов дизельных двигателей на команде абсолютно здоровых добровольцев. „Как оказалось, именно микроскопические частицы, а не сами газы, вызывают нарушения функции кровеносных сосудов. Такие частицы создают молекулы с высокой реакционной способностью, так называемые свободные радикалы, которые могут травмировать кровеносные сосуды и привести к сосудистым заболеваниям.”

„А не сами газы” – замечательное признание Запада о том, как „убивали” евреев с помощью дизельного выхлопа. „Могут привести”, „могут травмировать” – но ведь могут и не привести и не травмировать! Да и чтобы всё-таки „привести” – нужны годы…

Впрочем, в фильме речь не столько об этом. А о том, кто конкретно, какие страны участвовали, прямо или косвенно, в т.ч. в значительной мере при помощи еврейского капитала, – в геноциде, устроенном европейцами на территории Советского Союза. Геноциде советских людей.




И вдогонку. Ещё видео о том, как те же иудейские человеконенавистнические твари, захватившие монополию на СМИ всех видов, а также имеющие лидирующие позиции в сфере управления образованием в Европе, переписывают историю как Второй мировой, так и Великой Отечественной войны.

Против СССР воевала вся Европа


***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4455598.html

Метки: война, войска, Европа, иудей, ложь, народ, советский, ссср, статистика, фальсификация

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Комплексный анализ мировой истории дал ответ на вопрос: за что лидеры Запада так ненавидят Россию
... книгу "Авесту". Результат — вся просвещённая Европа была буквально ошарашена тем откровением...Турция, это вся западная Европа, и это, конечно же, вся европейская часть ...годы войны 1941-1945 годов против СССР воевала вся Европа. 350 миллионов человек вне ...
Иногда слова могут жечь сильнее напалма! Продолжаем изучать историю вместе с Антоном Благиным
...книгу «Авесту». Результат — вся просвещённая Европа была буквально ошарашена тем откровением...Это последствия нашествия нацистов на Европу и СССР (число жертв): 4. ...годы войны 1941-1945 годов против СССР воевала вся Европа. 350 миллионов человек вне ...
Тайны 22 июня. Великая ложь о «ничтожных» немецких потерях
...потерь среди граждан СССР над потерями граждан объединённой Европы, входившей в Третий...образом, утверждение о том, что против СССР воевала вся Европа, отнюдь не является преувеличением. И... Европы немцы смогли мобилизовать в армию 25% всего населения, а СССР...
Европа – враги или друзья? Наши "партнёры и коллеги" в Великой Отечественной...
... Кроме того, на стороне Германии против СССР воевали добровольческие подразделения испанцев, бельгийцев, голландцев...русских людей. Промышленность почти всей Европы работала на военную машину Гитлера...на 20 км западнее. Затем вся немецкая группа армий «Север» ...
Европа против русских
..., не греша против истины, сказать, вся Европа (исключая движения Сопротивления) воевала против СССР.Сегодня «демократические силы...» в Европе из числа...
Мы будем праздновать наш День Победы назло всем врагам!
...предлагаю прочесть короткую сводку: ПРОТИВ НАС ВОЕВАЛА ВСЯ ЕВРОПА Первое же стратегическое контрнаступление ... В первые месяцы войны против СССР польские военнослужащие в фашистской ...тысяч поляков. За Гитлера против СССР сражалось два миллиона европейских ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)