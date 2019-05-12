Против СССР воевала вся Европа
16:35. 12 мая 2019 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом фильме, конечно, не обошлось без упоминания о бедных евреях, которых „собирали в гетто, а затем уничтожали”. (Тут бы иудеям вспомнить, какой травле подвергся Наполеон, предложивший расселить иудейские гетто, сколько было визга „о вторжении в еврейскую культуру” !) Уничтожали с помощью выхлопных газов дизельных автомобилей. Со средним содержанием 10% кислорода (в воздухе его вдвое больше).
По сообщению BBC, группа ученых из университета Эдинбурга измеряла воздействие паров выхлопных газов дизельных двигателей на команде абсолютно здоровых добровольцев. „Как оказалось, именно микроскопические частицы, а не сами газы, вызывают нарушения функции кровеносных сосудов. Такие частицы создают молекулы с высокой реакционной способностью, так называемые свободные радикалы, которые могут травмировать кровеносные сосуды и привести к сосудистым заболеваниям.”
„А не сами газы” – замечательное признание Запада о том, как „убивали” евреев с помощью дизельного выхлопа. „Могут привести”, „могут травмировать” – но ведь могут и не привести и не травмировать! Да и чтобы всё-таки „привести” – нужны годы…
Впрочем, в фильме речь не столько об этом. А о том, кто конкретно, какие страны участвовали, прямо или косвенно, в т.ч. в значительной мере при помощи еврейского капитала, – в геноциде, устроенном европейцами на территории Советского Союза. Геноциде советских людей.
И вдогонку. Ещё видео о том, как те же иудейские человеконенавистнические твари, захватившие монополию на СМИ всех видов, а также имеющие лидирующие позиции в сфере управления образованием в Европе, переписывают историю как Второй мировой, так и Великой Отечественной войны.
Против СССР воевала вся Европа
По сообщению BBC, группа ученых из университета Эдинбурга измеряла воздействие паров выхлопных газов дизельных двигателей на команде абсолютно здоровых добровольцев. „Как оказалось, именно микроскопические частицы, а не сами газы, вызывают нарушения функции кровеносных сосудов. Такие частицы создают молекулы с высокой реакционной способностью, так называемые свободные радикалы, которые могут травмировать кровеносные сосуды и привести к сосудистым заболеваниям.”
„А не сами газы” – замечательное признание Запада о том, как „убивали” евреев с помощью дизельного выхлопа. „Могут привести”, „могут травмировать” – но ведь могут и не привести и не травмировать! Да и чтобы всё-таки „привести” – нужны годы…
Впрочем, в фильме речь не столько об этом. А о том, кто конкретно, какие страны участвовали, прямо или косвенно, в т.ч. в значительной мере при помощи еврейского капитала, – в геноциде, устроенном европейцами на территории Советского Союза. Геноциде советских людей.
И вдогонку. Ещё видео о том, как те же иудейские человеконенавистнические твари, захватившие монополию на СМИ всех видов, а также имеющие лидирующие позиции в сфере управления образованием в Европе, переписывают историю как Второй мировой, так и Великой Отечественной войны.
Против СССР воевала вся Европа
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