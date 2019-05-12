Кружок диалектики (2018-2019). 11. «Переход положительного суждения в отрицательное». М.В.Попов.

23 апреля 2019 года под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме “Переход положительного суждения в отрицательное”. Продолжалось рассмотрение Суждения как категории, содержащей в снятом виде предшествующие категории. Выяснилось, что единичное не всеобще, всеобщее не единично.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mJHHN8-22Hw