Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ в фильме “Горбачев и ГКЧП: спектакль окончен.”
13:15. 12 мая 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
#МПГУ #Спицын #ТВЦ #Горбачев #ГКЧП #СМИ #ЭкспертыМПГУ
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Индийские Гималаи и Тибет не обладают никакой монополией на святых. Та истина, которую человек не старается найти внутри себя, не откроется от перемещения тела в разных направлениях.