«Бессмертный полк» как сеанс экзорцизма
17:27. 12 мая 2019 Просмотров - 310 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Подвиг – вечен!
Если Парад на Красной площади, приуроченный ко Дню Победы, — это не только дань памяти, но и такой себе недвусмысленный намёк на то, что сегодня лучше даже не пытаться повторить прошлое, то акция «Бессмертный полк» — это нечто ещё более важное.
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/bessmertnyy-polk-kak-seans-ekzortsizma
“Бессмертный полк” – это люди и их память. Еврейское руководство Белоруссии запретило не акцию,
а запретило память людей.
Если Лукашенко не может ничего сделать с этой мафией евреев, то это сделает память людей.
Все хорошо, все правильно, со всем согласен. Только уберите эмблему – красную звезду с Г.Победоносцем. Пусть будет орден Отечественной войны! Что ж вам всем так от серпа и молота плохо.