«Бессмертный полк» как сеанс экзорцизма

Концептуал СМИ Подвиг – вечен!

Если Парад на Красной площади, приуроченный ко Дню Победы, — это не только дань памяти, но и такой себе недвусмысленный намёк на то, что сегодня лучше даже не пытаться повторить прошлое, то акция «Бессмертный полк» — это нечто ещё более важное.

