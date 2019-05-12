Главная » Мировоззрение, Психология, Творчество

«Бессмертный полк» как сеанс экзорцизма

17:27. 12 мая 2019 Просмотров - 310 2 коммент. Опубликовал:

Подвиг – вечен!

Если Парад на Красной площади, приуроченный ко Дню Победы, — это не только дань памяти, но и такой себе недвусмысленный намёк на то, что сегодня лучше даже не пытаться повторить прошлое, то акция «Бессмертный полк» — это нечто ещё более важное.

Суть Вещей

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/bessmertnyy-polk-kak-seans-ekzortsizma

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Бессмертного полка» в Витебске не будет: чиновники пошли на беспрецедентный шаг – вообще отменили традиционное шествие
... властной вертикали к «Бессмертному полку». А как развивалась ситуация в Витебске...желавших пройти 9 Мая именно как «Бессмертный полк». Также решительно и благородно...противопоставил ветеранов войны и «Бессмертный полк»! Как могли бы поступить местные ...
Бессмертный полк надо беречь
... президент. Давайте спросим себя: какое шествие, какой Бессмертный полк возглавил Путин? Траурную акцию, поминальный... и клеветы. Надо беречь и Бессмертный полк, как теперь уже неотъемлемую часть традиции...
Образы родственников в «Бессмертном полку»: Поклонская прошла с иконой Николая II
...запечатлено, как прокурор Крыма Наталья Поклонская прошла в колонне «Бессмертного полка» с... тоже принимали участие в "Бессмертном полку"». Какое отношение имеют Романовы к Великой...Он как-то мне сказал, как хорошо было бы, чтобы в "Бессмертном полку" был...
«Бессмертный полк» — нравственный стержень России в гибридной войне
...лицах «Бессмертного полка») и всякой прочей либеральной псевдо-культуре. «Бессмертный полк» ... рать гибридной военщины. «Бессмертный полк» произвел на Соединенные Штаты... не остановить. Идет «Бессмертный полк», как подлинное воплощение неподдающегося западной ......
«Бессмертный полк» растоптал все мечты США и Европы о развале России
... шестьдесят три автобуса. Какие переулки, Вероника? А...? Оболгать Путина и «Бессмертный полк», как это делалось всегда? ЧТО...не как они, нелюди. Меня лично этот марш «Бессмертного полка» ...не помеха. Марш «Бессмертного полка» масштабами превзошел Парад Победы...
9 мая по всему миру прошёл Бессмертный полк: победа, память, провокации и размышления
...название Бессмертный полк, был создан Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения как ...и некоторые украинцы.Как прошло на Украине?Марш Бессмертный полк собрал в ...из 2016 года:«В » Бессмертном полку» мой отец,как и миллионы других воинов...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 553 353
    чужой 12 мая 2019 в 18:34

    “Бессмертный полк” – это люди и их память. Еврейское руководство Белоруссии запретило не акцию,
    а запретило память людей.
    Если Лукашенко не может ничего сделать с этой мафией евреев, то это сделает память людей.

    Ответить
       
  • 659 499
    Sergey64 12 мая 2019 в 18:38

    Все хорошо, все правильно, со всем согласен. Только уберите эмблему – красную звезду с Г.Победоносцем. Пусть будет орден Отечественной войны! Что ж вам всем так от серпа и молота плохо.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)