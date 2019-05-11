Восход и закат на Марсе

Посадочный модуль InSight НАСА использовал свою камеру (IDC) на роботизированной руке для того, чтобы сделать эти снимки восхода и заката солнца на Марсе 24 и 25 апреля.



Это фото рассвета было получено 24 апреля около 5:30 утра по местному времени.











Цвета на этом снимке заката были отредактированы для того, чтобы показать, как закат был бы воспринят человеческим глазом.



Фото было сделано после первого, 25 апреля около 18:30. Также на изображении можно увидеть облака, дрейфующие по марсианскому небосклону на закате.











Фотографии доступны как в «сырой», так и в исправленной по цветам версии. Некоторые детали проще рассмотреть в необработанных версиях, но последние более точно демонстрируют то, как бы рассвет и закат воспринял человеческий глаз. Хотя Солнце расположено от Марса дальше, чем от Земли, оно кажется только на 1/3 меньше, чем наблюдается с нашей планеты.



От Солнца до Земли 149,50 миллионов километров (среднее значение).



До Марса 227,79,

до Юпитера 777,8,

до Сатурна 1426,1,

до Урана 2867,7,

до Нептуна 4494,

до Плутона 9508.



Теперь представьте себе величину солнечного диска с поверхности Юпитера. Если Юпитер хоть как-то освещен, то Сатурну уже ничего не светит, а на других планетах вообще кромешная тьма.



Зато мы имеем фотографии НАСА при хорошем освещении и даже в цвете. А что вы думаете по этому поводу?

Источник: http://nashaplaneta.su/news/voskhod_i_zakat_na_marse/2019-05-11-68895