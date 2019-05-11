Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2019

Тревожные вести приходят с оккупированной Украиной части ДНР — в аэропорт Мариуполя в спешном порядке перебрасываются зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1».

Те самые, из которых украинскими террористами был сбит «Боинг» малайзийских авиалиний. Причём, по словам местных жителей, в этот раз события также могут принять трагический оборот, поскольку моральный облик украинских зенитчиков оставляет желать лучшего.

Дело в том, что военные этого рода войск несут службу в тылу и на передовой не бывают. И если боевики из пехоты должны хоть как-то держать себя в руках, то ПВОшники по прибытию в город сразу же устроили масштабную попойку по всем соседним наливайкам, благодаря чему все местные осведомлены, что к ним прибыли зенитчики из 771-го дивизиона 11 зенитного полка, после чего стали искать, где бы им купить вещества посерьёзнее, что им и удалось.

При этом на вооружении у этих наркоманов находится мощное и опасное оружие. Так и хочется привести слегка изменённую цитату из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»:

«У нас было 2 мешка травы, 75 таблеток мескалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина и единственное, что меня беспокоило — это ЗРК “Бук”. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек в наркотическом запое с зенитными ракетами. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся».

Вообще, судя по всему, украинское командование решило не останавливаться на сбитых за последнее время беспилотниках ОБСЕ и, кроме Мариуполя, усилило ПВО также и в районе Дзержинска (где и был сбит один из летательных аппаратов миссии). Видимо, нужно ждать новых провокаций.

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Сергей Донецкий