Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2019
- 10:29 Народная милиция ДНР не оставляет жителей горловских посёлков в беде.
- 10:21 Народная милиция доставила гуманитарную помощь ветеранам войны и труда.
- 08:00 Тревожные вести приходят из Мариуполя.
- 04:30 Ополченцы и молодёжь в одном строю: День Победы в Луганске (ФОТО).
- 00:18 Фильм документалиста News Front Макса Фадеева “Его батальон” планируют показать в России и Сирии.
Народная милиция ДНР не оставляет жителей горловских посёлков в беде
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Народная милиция доставила гуманитарную помощь ветеранам войны и труда
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Тревожные вести приходят из Мариуполя
Тревожные вести приходят с оккупированной Украиной части ДНР — в аэропорт Мариуполя в спешном порядке перебрасываются зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1».
Те самые, из которых украинскими террористами был сбит «Боинг» малайзийских авиалиний. Причём, по словам местных жителей, в этот раз события также могут принять трагический оборот, поскольку моральный облик украинских зенитчиков оставляет желать лучшего.
Дело в том, что военные этого рода войск несут службу в тылу и на передовой не бывают. И если боевики из пехоты должны хоть как-то держать себя в руках, то ПВОшники по прибытию в город сразу же устроили масштабную попойку по всем соседним наливайкам, благодаря чему все местные осведомлены, что к ним прибыли зенитчики из 771-го дивизиона 11 зенитного полка, после чего стали искать, где бы им купить вещества посерьёзнее, что им и удалось.
При этом на вооружении у этих наркоманов находится мощное и опасное оружие. Так и хочется привести слегка изменённую цитату из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»:
«У нас было 2 мешка травы, 75 таблеток мескалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина и единственное, что меня беспокоило — это ЗРК “Бук”. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек в наркотическом запое с зенитными ракетами. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся».
Вообще, судя по всему, украинское командование решило не останавливаться на сбитых за последнее время беспилотниках ОБСЕ и, кроме Мариуполя, усилило ПВО также и в районе Дзержинска (где и был сбит один из летательных аппаратов миссии). Видимо, нужно ждать новых провокаций.
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Сергей Донецкий
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Ополченцы и молодёжь в одном строю: День Победы в Луганске (ФОТО)
9 Мая в Луганской Народной Республике, наверное, самый главный праздник. Пять лет мы защищаем границы нашей Республики от нацистской Украины. А значит, достойно продолжаем ратный подвиг своих прадедов.
Луганчане, шедшие в «Бессмертном полку», держали в руках портреты тех, кто освобождал Донбасс в Великую Отечественную и тех, кто пал, защищая Луганщину в наши дни. Это значит, что внуки и прадеды незримо шли в колонне парада Победы. Преемственность поколений.
Для русских Донбасса важно отмечать, что мы — народ-победитель. Цена нашей Великой Победы очень велика, но мы помним и чтим вклад каждого, кто встал на защиту Родины. Наши слёзы — светлые. И наше отношение к современному украинскому нацизму — непримиримое. Настолько непримиримое, что мы взяли в руки оружие и дали им отпор.
Парад в честь Дня Победы традиционно начался с демонстрации мощи наших Вооружённых сил. Луганчане, затаив дыхание, смотрели на колонны наших воинов и парад боевой техники.
Когда такая армия стоит на защите границы, хочется ещё лучше и больше работать, учиться, строить нашу Республику.
Замечательно поздравили ветеранов дети из спортивных и творческих коллективов. Театральная площадь превратилась в настоящую сцену — многоцветье костюмов, точная выверенность движений, огромный патриотический посыл сценария — браво организаторам и участникам!
Шествие «Бессмертного полка» традиционно возглавил Глава Республики — Леонид Иванович Пасечник. День Победы — это праздник народного единения, это наша, как принято сейчас говорить, скрепа. Прошлое, настоящее, будущее Республики — мы не просто граждане, мы единый народ. Сильный и мужественный, чётко понимающий стратегию развития своего государства.
После парада начались многочисленные мероприятия, приуроченные к празднику. Вначале, как и принято у русских людей, чествование павших защитников Отечества у мемориалов. Затем — народные гуляния. Очень понравились те мероприятия, которые были организованы «Патриотической ассоциацией Донбасса» и международной организацией «Верное казачество» при поддержке Отдела по делам несовершеннолетних МВД ЛНР.
Это были не формальные слова о патриотизме, а живые, яркие уроки любви к Отечеству, которое нужно уметь защищать.
В военно-историческом музее «Память Донбасса» для юных кадетов из г. Свердловска (ЛНР), воспитанников военно-патриотических клубов Луганска и Краснодона, детей и молодежи атаман Верного Казачества Алексей Селиванов лично прочитал лекцию о военной истории Русского народа. Рассказ вызвал живой интерес у юных слушателей, которые задавали много вопросов.
А после лекции юные кадеты и убелённые сединами ветераны войны на Донбассе, казаки участвовали в молодецких казачьих забавах, как издавна принято на Руси. А в это время на костре готовилась походная солдатская каша — что может быть лучше, чем совместная трапеза после хорошего дела!
День Победы — величайший для каждого жителя Луганщины праздник. Мы хоть и молодая Республика, но уже закалены в боях и сражениях.
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Анастасия Боженко, специально для «Русской Весны»
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Фильм документалиста News Front Макса Фадеева “Его батальон” планируют показать в России и Сирии
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