Сила разума на самом деле работает

Пожелание вам хорошего здоровья может показаться всего лишь добрым пожеланием, но новое исследование, проведенное исследователями из Стэнфордского университета, говорит об обратном.

Ученые, в частности, обнаружили, что если убедить кого-то в том, что у него есть генетическая предрасположенность к определенным характеристикам здоровья, как положительным, так и отрицательным, таким как низкая способность к физической нагрузке или склонность к перееданию, может фактически заставить их организм реагировать соответствующим образом.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи начали с тестирования более 200 мужчин и женщин на вариант гена, связанный с низкой выносливостью. Они также заставили их бегать на беговой дорожке, чтобы измерить их фактическую выносливость. Затем участники были случайным образом разделены на две группы, одной из которых сказали, что у них есть вариант гена, который заставляет их легко уставать, независимо от их фактических результатов теста. Другими словами, обе группы состояли из участников с геном и без него, но только одна группа была обманута, поверив, что он у всех есть.

Затем исследователи попросили обе группы бегать на беговой дорожке во второй раз, и их способности соответствующим образом адаптировались: участники, которым сказали (независимо от правды), что у них есть вариант гена, связанный с низкой выносливостью, перестали бегать на 22 секунды раньше, чем ранее. Их поглощение кислорода и емкость легких также были значительно ниже. Между тем другая группа, которая теперь считала, что они генетически склонны к более высокой выносливости, бежала дольше, чем раньше, независимо от того, какие гены они действительно несут.

Это говорит о том, что разум над материей может быть очень реальным явлением. «Мышление о генетической опасности или защите может изменить то, как мы себя чувствуем, что мы делаем и – как показывает это исследование – как наши тела реагируют», – говорит ведущий автор Али Крам в пресс-релизе.

Психолог и психотерапевт Джанет Рэймонд далее объясняет это явление, сравнивая его с эффектом плацебо. «Если мы верим, что что-то сработает – или не сработает – изменения в нашем нейрохимическом балансе приведут к возбуждению», – говорит она. «Когда вы воздействуете на эти чувства, вы подключаете мозг к перемене успеха на той арене, которая эпигенетически изменяет вашу ДНК. Многое из того, что мы делаем и как мы действуем, влияет на ДНК через этот эпигенетический механизм, поэтому вполне вероятно, что эмоциональные факторы изменяют ДНК».

Теперь ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы действительно понять связь между нашими генами, нашими убеждениями и нашим здоровьем.

Источник: http://2planeta.ru/news/sila_razuma_na_samom_dele_rabotaet/2019-05-11-75450