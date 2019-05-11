Реконструкторы в Приднестровье
17:17. 11 мая 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Суровые приднестровские реконструкторы и неизвестные страницы Великой Отечественной Войны.
Обе стороны применяли АК, когда это еще не было мейнстримом.
У нас в Крыму реконы как правило более тщательно подходят к экипировке.
Хотя с другой стороны, все это можно списать на заклепочное брюзжание – мероприятие провели, народ порадовали.
Видео с мероприятия.
Кстати, парад в столице ПМР на 9 мая был совместным – участвовала как местная армия, так и представители российского контингента в Приднестровье.
Репортаж на сайте МВД ПМР https://www.mvdpmr.org/novosti/fotogalereya/28656-den-kotoryj-ob-edinyaet-pokoleniya.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4982369.html