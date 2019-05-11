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Реконструкторы в Приднестровье

17:17. 11 мая 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:


Суровые приднестровские реконструкторы и неизвестные страницы Великой Отечественной Войны.







Обе стороны применяли АК, когда это еще не было мейнстримом.
У нас в Крыму реконы как правило более тщательно подходят к экипировке.
Хотя с другой стороны, все это можно списать на заклепочное брюзжание – мероприятие провели, народ порадовали.


Видео с мероприятия.

Кстати, парад в столице ПМР на 9 мая был совместным – участвовала как местная армия, так и представители российского контингента в Приднестровье.



Репортаж на сайте МВД ПМР https://www.mvdpmr.org/novosti/fotogalereya/28656-den-kotoryj-ob-edinyaet-pokoleniya.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4982369.html

Метки: Калашников, пмр, приднестровье, реконструкторы, фотографии, юмор

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