Оружие Победы: Легендарный «бетонный» штурмовик выдержал более 500 пробоин в одном бою (ФОТО)

Неоспоримый вклад в Победу внес легендарный штурмовик Ил-2. Советские пилоты за живучесть прозвали его «летающим танком», а немцы — «бетонным самолётом» (нем. Betonflugzeug).

На одном Ил-2 после боевого полета насчитали более пятисот пробоин. После быстрого ремонта штурмовики снова возвращались в бой. В Великой Отечественной войне Ил-2 наравне с бомбардировщиками Ил-4 стал основной ударной силой советских ВВС.

Это был самый массовый боевой самолет в истории — за все годы было выпущено более 36 тысяч таких машин.

Первый полет серийного Ил-2 состоялся буквально накануне войны — в марте 1941 года. Двигатель для самолета — АМ-38 — разработал Александр Микулин. Сборка АМ-38 производилась в цехах завода № 24 (сегодня — ОДК «Кузнецов», входит в Госкорпорацию Ростех).

А на самарском заводе «Авиаагрегат» (в наши дни входит в Ростех), который занимался выпуском комплектующих для авиастроения, за годы войны для Ил-2 было произведено около 45 тысяч винтов. Еще на одном предприятии Ростеха — Лыткаринском заводе оптического стекла — для штурмовика производили прозрачные бронестекла по специальной технологии, которая позволила более чем в три раза снизить стоимость изделия.

♦ Успешное решение С. В. Ильюшиным в 1939 году сложнейшей задачи создания годного к практическому использованию бронированного самолета-штурмовика ЦКБ-55 и опыт, полученный при проведении его заводских и государственных испытаний, оказали значительное влияние на тематику последующих опытно-конструкторских работ в СССР по развитию и совершенствованию этого типа боевого самолета.

♦ Только благодаря появлению самолета С. В. Ильюшина тип бронированного самолета-штурмовика был окончательно признан в СССР.

♦ Первый серийный Ил-2 был выпущен в марте 1941 года, через три месяца после получения чертежей самолета.

♦ Одним из первых получил новые самолеты четвертый авиационный штурмовой полк (впоследствии седьмой гвардейский ШАП). До начала войны летчики полка успели совершить на них только несколько ознакомительных полетов. «Строем еще не летали, а из пушек и пулеметов на полигоне никому и очереди выпустить не пришлось… Как прицельно сбрасывать бомбы — никто представления не имел», — рассказывал ветеран этого полка В. Б. Емельяненко.

♦ 1 июля 1941 года самолеты Ил-2 приняли боевое крещение на подступах к Березине и Бобруйску.

♦ О переделке штурмовика из двухместного варианта в одноместный споры ведутся довольно давно. Но она была оправдана новым официальным техническим заданием ВВС на бронированные штурмовики, которое весной 1940 года получили ведущие КБ, в том числе и ОКБ Ильюшина. Согласно ТЗ штурмовики должны были быть одноместными. Такой подход выглядел вполне обоснованным. Штурмовики действовали вблизи линии фронта под прикрытием истребителей, которых на тот момент в ВВС было достаточно много. Но начало войны сложилось по-другому.

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