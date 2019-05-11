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Не факт! Выпуск №144

13:56. 11 мая 2019 Просмотров - 214 4 коммент. Опубликовал:

В 1932 году в центре Москвы – на месте, где раньше находился Храм Христа Спасителя, строители рыли котлован под будущий Дворец Советов и на глубине 5-6 метров обнаружили склеп. А в нем – надгробную плиту с надписью: «Здесь погребен Малюта Скуратов, 1573 год». Главный #опричник и палач Ивана Грозного за время своей службы замучил и казнил несколько тысяч человек. Когда #Скуратов погиб при штурме Ливонской крепости, по приказу царя его похоронили в безымянной могиле в Иосифо-Волоцком монастыре под Волоколамском. И вдруг, спустя почти пять веков, могила знаменитого опричника обнаружена буквально в километре от Кремля. Каким же образом у Малюты Скуратова оказалось две могилы? Может царь втайне от подданных похоронил его поближе к царским палатам? Ведь Грозного и его «верного пса» Малюту помимо всего прочего связывало еще и тайное братство…

Программа «Не факт!» выяснит:

- Действительно ли в средние века Русским царством семь лет правил таинственный орден?

- На самом ли деле главный палач Ивана Грозного служил пономарём в храме?

- И правда ли, что могила Скуратова фактически находится в Москве, неподалеку от Кремля?

Подробности на https://tvzvezda.ru


Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NzO6cIuzVOk

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 286 198
    Елена Огурцова 11 мая 2019 в 14:56

    Как всегда, ни чего не меняется, все то-же поливание грязью Романовыми последнего Рюриковича, а мы из поколения в поколение эту грязь повторяем! С первых слов ложь, “Здесь погребен Малюта Скуратов, 1573 год” – ага, вот так прям и было написано! Тысячи замученных, пыточные причиндалы, замурованная девушка – и где все это ? Желаю посмотреть!

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  • 1566 276
    ХОХОЛ 11 мая 2019 в 15:00

    Слушайте лохи )))
    Вам и не такое расскажут.
    На плите 1573г а этот календарь введёт Петр-1 только в 1700
    ))

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  • 1566 276
    ХОХОЛ 11 мая 2019 в 15:36

    Прговариваются что монастыри и монахи это ВОЕННЫЕ ордена ВСЕГДА.
    Крестоносцы,тамплиеры,опричники….
    Всё одно и то-же.
    Монастыри это КРЕПОСТИ.
    Кто поймёт это?
    Единицы ))))
    Молились они весь день ага.
    Они весь день тренировались в военном деле.

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