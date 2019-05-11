Не факт! Выпуск №144

В 1932 году в центре Москвы – на месте, где раньше находился Храм Христа Спасителя, строители рыли котлован под будущий Дворец Советов и на глубине 5-6 метров обнаружили склеп. А в нем – надгробную плиту с надписью: «Здесь погребен Малюта Скуратов, 1573 год». Главный #опричник и палач Ивана Грозного за время своей службы замучил и казнил несколько тысяч человек. Когда #Скуратов погиб при штурме Ливонской крепости, по приказу царя его похоронили в безымянной могиле в Иосифо-Волоцком монастыре под Волоколамском. И вдруг, спустя почти пять веков, могила знаменитого опричника обнаружена буквально в километре от Кремля. Каким же образом у Малюты Скуратова оказалось две могилы? Может царь втайне от подданных похоронил его поближе к царским палатам? Ведь Грозного и его «верного пса» Малюту помимо всего прочего связывало еще и тайное братство…



Программа «Не факт!» выяснит:



- Действительно ли в средние века Русским царством семь лет правил таинственный орден?



- На самом ли деле главный палач Ивана Грозного служил пономарём в храме?



- И правда ли, что могила Скуратова фактически находится в Москве, неподалеку от Кремля?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NzO6cIuzVOk