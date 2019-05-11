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Навстречу вечности. Сильные духом. Выпуск 21

08:31. 11 мая 2019 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Раннее утро 26 февраля 1942 года. На аэродроме лежит искрящийся в солнечных лучах белый снег. С укатанной взлётки вот-вот поднимутся ввысь древесные птицы. Рёв разогреваемых авиационных двигателей, деловая суета механиков, снаряжающих крылатые машины, молодые парни в лётных комбезах, собачьих унтах и меховых шлемофонах с очками-консервами будто сошедшие с плаката – сталинские соколы…

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ht5z3euNgaI

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