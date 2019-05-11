Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Творчество

Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО)

13:33. 11 мая 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Легендарная Саур-Могила, овеянная боевой славой фронтовиков Великой Отечественной и сегодняшних защитников Донбасса, сегодня стала местом проведения первого в ДНР «Танкового вальса» — синхронного движения боевых машин под музыку.

Посмотреть на уникальное представление собралось около трёх тысяч человек.

Среди зрителей был начальник Управления Народной милиции ДНР Денис Синенков, руководитель Центрального исполкома ДР Алексей Муратов, ветераны ВОВ.

Четыре танка Т-72 вооружённых сил ДНР под аплодисменты публики выполнили синхронные движения под музыкальные композиции.

«Танкисты показали высочайший уровень мастерства. Могу сказать, что тренировки проходили в очень сжатые сроки. За две недели мы смогли подготовить экипажи так, чтобы зрителям все понравилось. Надеюсь, что далее подобные праздники будут продолжаться», — рассказал журналистам командир отдельного танкового батальона, полковник Петр Ручьёв.

Читайте также: Тревожные вести приходят из Мариуполя

Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1557570821

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Япония готова объявить войну России
... года, которая позволит расширить полномочия сил обороны. Уже сейчас японский флот...
Андерс Брейвик поднялся против оккупантов
Источник http://via-midgard.info/
Россия: Эпоха Путина
Он еще в детстве обожал истории о разведчиках. В 23 года Вова Путин был распределен в КГБ. Так начался длинный путь агента спецслужб - чекиста и вечного сотрудника. Это было истиное призвание будущего отца 140-миллионной России.Источник http://via-midgard...
Сталину от Русского народа
... войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов... Советскому Правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над...
Сидоров Г.А. книга "Тайный проект Вождя"
Вышла книга Сидорова Г.А. "Тайный проет Вождя". Совсем недавно я её получил. Книга очень красиво оформлена и читая эту книгу я получаю истинное удовольствие не только от её вида, но и от содержания. Книга написана очень просто и в то же время очень ...
Сидоров Г.А - Энергообмен между мужчиной и женщиной [2012]
Энергообмен между мужчиной и женщиной часть 1 Энергообмен между мужчиной и женщиной часть 2 Источник http://www.youtube.com/

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)