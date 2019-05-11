Грация и сила: «Танковый вальс» на легендарной высоте в ДНР (+ВИДЕО, ФОТО)

Легендарная Саур-Могила, овеянная боевой славой фронтовиков Великой Отечественной и сегодняшних защитников Донбасса, сегодня стала местом проведения первого в ДНР «Танкового вальса» — синхронного движения боевых машин под музыку.

Посмотреть на уникальное представление собралось около трёх тысяч человек.

Среди зрителей был начальник Управления Народной милиции ДНР Денис Синенков, руководитель Центрального исполкома ДР Алексей Муратов, ветераны ВОВ.

Четыре танка Т-72 вооружённых сил ДНР под аплодисменты публики выполнили синхронные движения под музыкальные композиции.

«Танкисты показали высочайший уровень мастерства. Могу сказать, что тренировки проходили в очень сжатые сроки. За две недели мы смогли подготовить экипажи так, чтобы зрителям все понравилось. Надеюсь, что далее подобные праздники будут продолжаться», — рассказал журналистам командир отдельного танкового батальона, полковник Петр Ручьёв.

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