Что Германия планировала сделать в побежденном СССР

Ещё до начала Великой Отечественной войны руководство Третьего Рейха задумалось над тем, что нужно в первую очередь сделать на захваченных территориях. Был у немцев и план освоения Советского Союза.



СПОРЫ НА ТЕМУ

Среди историков до сих пор нет (и не может быть) единого мнения по поводу того, что бы было с Советским Союзом, если бы Германия победила во Второй мировой войне.

Эта тема по определению спекулятивна. Однако задокументированные планы нацистов по освоению завоеванных территорий действительно существуют, и их изучение продолжается, открывая все новые подробности.





Планы Третьего Рейха относительно освоения завоеванных территорий СССР принято связывать с “Генеральным планом Ост”. Нужно понимать, что это не один документ, а скорее проект, потому что полного официально утвержденного Гитлером текста документа у историков на руках нет.



Зато есть шесть документов (см. таблицу).

Сама концепция Плана Ост разрабатывалась на основе нацистской расовой доктрины под патронажем Рейхскомиссариата по укреплению германской государственности (RKF), возглавляемого рейхсфюрером СС Гиммлером. Концепция Генерального плана Ост должна была после победы над СССР служить теоретическим фундаментом колонизации и германизации оккупированных территорий.

КИПИТ РАБОТА…



Думать над тем, как “обустроить жизнь” на завоеванных территориях нацисты начали ещё в 1940 году. В феврале этого года профессор Конрад Майер и возглавляемый им отдел планирования RKF представил первый план, касавшийся заселения присоединенных к рейху западных областей Польши. Сам Рейхскомиссариат по укреплению германской государственности был создан менее чем за полгода до этого – в октябре 1939 года. Майер руководил созданием пяти из шести вышеперечисленных документов.

Исполнение “Генерального плана Ост” было разбито на две части: ближний план – для уже оккупированных территорий, и дальний – для восточных территорий СССР, которые ещё предстояло захватить. “Ближний план” немцы начали исполнять уже в начале войны, в 1941 году.

ОСТЛАНД И РЕЙХСКОМИССАРИАТ УКРАИНА



Уже 17 июля 1941 года на основе распоряжения Адольфа Гитлера “О гражданском управлении в оккупированных восточных областях” под руководством Альфреда Розенберга было создано “Имперское министерство по делам оккупированных восточных территорий”, подчинившее себе две административные единицы: рейхскомиссариат Остланд с центром в Риге и рейхскомиссариат Украина с центром в Ровно.

В планах нацистов также было создание рейхскомиссариата Московия, в который бы вошла вся европейская часть России. Также планировалось создание Рейскомиссариата Дон-Волга, Кавказ и Туркестан.

“ОНЕМЕЧИВАНИЕ”



Одним из главных пунктов плана Ост было так называемое онемечивание населения оккупированных территорий. Расистская концепция Третьего Рейха считала русских и славян за унтерменшей, то есть “недолюдей”. Русские признавались самым негерманизированным народом, к тому же они были “отравлены ядом иудобольшевизма”.

Поэтому они либо должны были подвергаться уничтожению, либо выселяться. В Западную Сибирь. Европейская же часть СССР должна была по плану Ост полностью германизирована.

Гиммлер не раз говорил, что целью плана “Барбаросса” является уничтожение славянского населения на 30 милллионов, Ветцель писал в своих мемуарах о необходимости принятия мер по ограничению рождаемости (агитация абортов, популяризация контрацепции, отказ от борьбы с детской смертностью).

Откровенно писал о программе уничтожения местного населения СССР сам Гитлер:

“Местные жители? Нам придется заняться их фильтровкой. Деструктивных евреев мы уберем вообще. Впечатление о белорусской территории у меня пока лучше, чем об украинской. В русские города мы не пойдем, они должны полностью вымереть. <…> Есть только одна задача: проведение онемечивания посредством завоза немцев, а прежних жителей надо рассматривать как индейцев.»

ПЛАНЫ



Оккупированные территории СССР в первую очередь должны были служить сырьевой и продовольственной базой Третьего Рейха, а их население – дешевой рабочей силой. Поэтому Гитлер по возможности требовал сохранить здесь сельское хозяйство и промышленность, которые представляли большой интерес для германской военной экономики.

На реализацию плана Ост Майер выделял 25 лет. За это время большая часть населения оккупированных территорий должны были быть “онемечены” в соответствии с квотами на национальность. Коренное население лишалось права частной собственности в городах с целью вытеснения его “на землю”.

По плану Ост для контроля за теми территориями, где изначально процент немецкого населения низкий, вводились маркграфства. Как, например, Ингерманландия (Ленинградская область), Готенгау (Крым, Херсон), и Мемель-Нарев (Литва — Белосток).

В Ингерманландии предполагалось снизить городское население с 3 миллионов до 200 тысяч. Майер планировал создание в Польше, Белоруссии, Прибалтике и Украине 36 опорных пунктов, которые бы обеспечивали эффективную связь маркграфств друг с другом и с метрополией.

Через 25–30 лет маркграфства должны были быть германизированы на 50%, опорные пункты на 25-30%. Гиммлер на эти задачи выделял только 20 лет и предлагал обдумать полное онемечивание Латвии и Эстонии, а также более активное онемечивание Польши.

Все эти планы, над составлением которых работали ученые и управленцы, экономисты и хозяйственники, на разработку которых было потрачено 510 тысяч рейхсмарок – все они были отложены. Третьему Рейху стало не до фантазий.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/chto_germanija_planirovala_sdelat_v_pobezhdennom_sssr/2019-05-11-68852