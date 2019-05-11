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Чемоданы не помешали

22:25. 11 мая 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:


На тему "чемоданщиков" во время катастрофы самолета "Сухой Супер Джет" в Шереметьево.

Информация о том, что эвакуации из горевшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) препятствовали забиравшие ручную кладь пассажиры, не нашла подтверждений. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров.
"Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла", – сказал источник.
Он отметил, что у большинства пассажиров в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, шансов на спасение практически не было. "Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", – сказал источник. Он добавил, что пассажиры хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.
В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза. "Пока опознанных нет", – сказал источник.

https://tass.ru/proisshestviya/6420256 – цинк

Собственно, еще из показаний свидетелей выживших при катастрофе https://colonelcassad.livejournal.com/4971239.html было понятно, что слухи о заторах в проходе при эвакуации были сильно преувеличены, что конечно не помешало объявить "чемоданщиков" главными виновниками гибели людей, хотя основные вопросы по сути возникали именно к действиям пилотов при посадке машины и скорости реакции специальных служб спасения. Ждем выводов следствия. Касательно "чемоданщиков", хорошо бы увидеть заявленную официальную позицию, а не анонимный источник, а то спекуляции про чемоданы так и будут продолжаться.

PS. На тему вопросов "Но ведь на кадрах все равно видны люди с чемоданами". Разумеется видны – если эвакуация с сумками и не помешала эвакуации и не повлияла на гибель пассажиров в хвосте самолета, то в любом случае необходимы официальные выводы следствия по поводу нарушения правил эвакуации из салона при чрезвычайной ситуации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4983192.html

Метки: авиация, катастрофа, шереметьево

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