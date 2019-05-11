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Цена победы. Сильные духом. Выпуск 20

08:31. 11 мая 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Из волшебных русских сказок нам хорошо знаком сюжет, в котором змей нападает на землю, жжёт огнём дома и нивы, убивает, похищает людей, подчиняет их своей власти. И если понимать, что персонажи русских сказок – метафоры, нетрудно провести аналогию между летающим змеем и люфтваффе Геринга.

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wmA4cVf5jpE

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