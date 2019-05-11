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5 лет референдуму о независимости ДНР и ЛНР

20:25. 11 мая 2019 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:


5 лет назад в ЛНР и ДНР прошли референдумы о независимости.

Подавляющим числом голосов жители ДНР и ЛНР сделали свой выбор связанный с выходом ДНР и ЛНР из состава Украины. После Одессы и Мариуполя этот выбор был неизебжным, старой Украины, которую сожгли в Одессе уже небыло, "новая" Украина демонстрировала старое-доброе нацистское мурло.
Несмотря на все усилия Украины уничтожить республики путем масштабных войсковых и карательных операций, попытками блокады и поставленными на поток терактами, а также попытки реализовать Минские соглашения и впихнуть Донбасс в состав федерализованной Украины – спустя 5 лет после судьбоносного референдума, две непризнанные республики по-прежнему находятся на политической карте мира, имея свои вооруженные силы, гос.апарат и законодательную базу. Не все получилось так, как это виделось и хотелось в мае 2014 года, но факт остается фактом – республики как государственные образования состоялись и референдум был отнюдь не напрасен – он закрепил выбранный Донбассом путь и стал своеобразной точкой невозврата, когда Донбасс сказал окончательное НЕТ Украине. Крым тоже сказал свое НЕТ, но нам последствия этого выбора дались сравнительно легко (в сравнении с ДНР и ЛНР, практически даром) в то время как Донбасс за свой выбор сражался и сражается вот уже 5 лет. И то, что происходило и происходит на Украине в течение 5 лет, достаточно ясно указывает, почему жители ДНР и ЛНР сказали НЕТ Украине.

Пересмотрел ли Донбасс свой выбор за эти годы? Ситуация с паспортами показывает, что нет – Донбасс еще в 2014 году выбрал Россию, и не его вина, что там не прошел Крымский вариант. Да и ситуация на Украине, где легализованы фашистские отряды, избивают ветеранов, запрещают праздновать День Победы, запрещают русский язык и т.д. и т.п., достаточно наглядно указывает на то, что все оценки 2014 года относительно того, куда движется Украина оказались верными.

В ходе войны, появилось понимание, что Донбасс оказался заложником конфликта РФ и США на Украине, застряв в этой "полупозиции", когда он уже не Украина, но еще не Россия. И вполне понятно желание ясности в этом вопросе, которое лишь недавно проявилось в давно назревшей и перезревшей раздаче паспортов, которой многие ждали еще 5 лет назад. Тем не менее, хочется верить, что пусть и не так быстро, как хотелось мне и вам 5 лет назад, мы окажемся гражданами одной страны. Жители республик более чем заслужили это право, как своим выбором, так и своей борьбой за него. Многие хорошие люди погибли за этот выбор – помните о них.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4982833.html

Метки: 2014, война на украине, ДНР, донбасс, лнр, референдум, фашизм, хунта

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