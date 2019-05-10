Велико-отечественный флешбек

Уже пятый год подряд Донбас встречает 9-ое мая в состоянии войны.

Она пришла в прославленный (в том числе и в боях Великой Отечественной) край как раз накануне очередной годовщины Победы.

Первые серьезные боестолкновения между пророссийским ополчением с одной стороны и украинскими националистами с другой — начались в Славянске 2-го мая 2014-го, в тот же же день произошла трагедия в Одессе.

Потом был кровавый Мариуполь, где уже непосредственно на сам День Победы мая отморозки из «Азова» давили бронетехникой людей и расстреливали безоружную толпу — жители города несмотря на информацию о готовящейся зачистке все равно вышли на парад с Георгиевскими лентами на груди.

Десяткам из них это стоило жизни.

С тех пор ни один праздник не проходил во фронтовой тишине. В прошлом году прямо во время парада в Донецке, все те же националисты-азовцы массировано (вопреки всем договоренностям о перемирии) обстреляли Безыменное — село на юге ДНР, расположенное прямо на берегу моря. Обстреляли из САУ запрещенными по минским соглашениям снарядами 152-мм. Погибли несколько человек.

Сегодня на передовой в Донбассе по-прежнему не утихает стрельба. Под огнем Зайцево (это горловский фронт), в результате утреннего обстрела — сгорел дом в частном секторе.

Да, по меркам активной фазы конфликта — это почти тишина, да и самими жителями ДНР такие новости воспринимаются почти спокойно. Война приобрела монотонный вид. Однако это ни чуть ни умаляет опасности, которая исходит от регулярно свистящих пуль, гранат, мин, снарядов.

После победы Зеленского на передовую в ООС (операция объединенных сил, в прошлом — АТО) вновь брошены националисты.

Лишенные на время серьезной части фронтовых полномочий, нацики опять становятся главной силой Киева в решении донбасского вопроса — а это, фактически, означает возобновление интенсивных артиллерийских обстрелов мирных кварталов и гражданских домов.

Националисты целенаправленно грешили этим всегда и вряд ли сейчас откажутся от излюбленной тактики, которая заключается в терроризировании местного населения, настроенного на сближение с Россией.

Жители Донбасса в каком-то смысле переживают велико-отечественный флэшбек. Иногда параллели с ВОВ проходят даже не на уровне символов (у донбасских сепаров — георгиевские ленты, украинские националисты — в свастиках и гитлеровских наколках) а буквально — по окопам.

Я был свидетелям десятка случаев — когда боестолкновения в Донбассе шли на рубежах семидесятилетней давности. Это и Саур-Могила, и другие фронтовые участки, где донецкие сепаратисты занимают позиции Красной Армии, а ВСУ стоят на развалинах бывших гитлеровских укрепрайонов.

Всё это придает 9-ому маю в Донецкой и Луганской республиках совершенно особый смысл. Для них, получается, точка в Великой Отечественной не поставлена до сих пор.

Примечательно, что идеологический водораздел между сторонами донбасского конфликта проходит не столько в современной, сколько в исторической плоскости. Что я имею в виду.

На самом деле и искренние сторонники Евромайдана, и активисты Антимайдана не имели противоречий в том, что касается проблем с коррупцией, засилья олигархов во власти, вороватости и бездарности самой этой власти.

Важно понимать, что в Донецке также сильно не любят Януковича, как и в Киеве. Заметьте, он ни разу не посетил Донбасс, хотя по логике должен был сделать это давным давно. Причина одна — ему там не будут рады.

Так что дело не в противостоянии политических фигур или партий.

Дело как раз в том, кто с кем себя ассоциирует именно в историческом контексте. Ты за героев УПА и Бандеру? Или за Красную Армию и маршала Жукова? Вот что определяло, по какую сторону баррикад ты оказался.

Именно поэтому в День Победы на Донбассе принято желать друг другу Победы. Потому что их Победа еще впереди.

И ещё.

Это первое 9-ое мая в ДНР без Захарченко — пожалуй, главного лидера донбасского сопротивления. Политического и боевого — в одном лице.

Именно Батя (позывной Захарченко), в свое время, сформулировал наиболее четко позицию всего Русского Мира в этой войне.

Звучит она гениально и просто: «Мы за мир! Но после Победы!».

Спите спокойно, Батя, Моторола, Гиви, Мамай и все ушедшие солдаты весны. Мы еще повоюем и обязательно победим.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103572