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Сводки от ополчения Новороссии 10 мая 2019

14:23. 10 мая 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Потомков фашистов корёжит от Праздника: последствия обстрела Докучаевска 9 мая (ФОТО)

Потомков фашистов корёжит от Праздника: последствия обстрела Докучаевска 9 мая (ФОТО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», в День Победы Докучаевск подвергся ожесточённому обстрелу со стороны украинских оккупантов.

Обстрел велся со стороны посёлка Новотроицкое с применением БМП-2, гранатометов и крупнокалиберного вооружения.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации демонстрирует снимки последствий этого обстрела. По уточненным данным, повреждения получил дом по адресу ул. Тельмана, 7 кв. 3 и кв. 4 — повреждена кровля, перекрытие и стена.

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Потомков фашистов корёжит от Праздника: последствия обстрела Докучаевска 9 мая (ФОТО) | Русская весна
Потомков фашистов корёжит от Праздника: последствия обстрела Докучаевска 9 мая (ФОТО) | Русская весна
Потомков фашистов корёжит от Праздника: последствия обстрела Докучаевска 9 мая (ФОТО) | Русская весна
Потомков фашистов корёжит от Праздника: последствия обстрела Докучаевска 9 мая (ФОТО) | Русская весна
Потомков фашистов корёжит от Праздника: последствия обстрела Докучаевска 9 мая (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В День Победы читатели «Русской Весны» помогли сотворить маленькое чудо на линии фронта под Донецком (ВИДЕО)

В День Победы читатели «Русской Весны» помогли сотворить маленькое чудо на линии фронта под Донецком (ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщалось, читатели «Русской Весны» в течение декабря и января собрали около 1 800 000 рублей на помощь и подарки Донбассу. Затем весной было собрано около 800 000 на лечение тяжело больных детей. Переводы приходили со всех концов Земли.

Кроме того, на собранные средства была оказана адресная помощь особо нуждающимся и раненым военнослужащим, а также бойцам на передовой.

В День Победы благодаря читателям нам удалось сделать очередное очень хорошее дело.

В посёлке шахты Абакумова, фактически на передовой под Донецком, двум инвалидам была оказана долгожданная помощь. Здесь в доме проживает военный, получивший тяжелейшие ранения, выполняя боевое задание и одинокая старушка.

3 года они не могли выйти из дома, теперь же им сделали пандус для спуска по лестнице. Дедушка был потрясён и от всей души благодарил читателей «Русской Весны».

Мы продолжаем сбор помощи

Напомним, наш корреспондент Настя Михайловская работает на Донбассе с 2014 года. Помимо съёмок и публикаций, она занимается гуманитарной помощью бойцам, детям, старикам, раненым и инвалидам. К нам продолжают обращаться бойцы с передовой, родственники раненых и тяжело больных.

Мы будем продолжать сбор помощи и закупки необходимого для нуждающихся. Кто может помочь деньгами, присылайте на московскую карту Сбербанка 4276380159317093 (Анастасия). Ничего не пишите в теме, могут заблокировать карту.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ЛНР обнаружен большой схрон со взрывчаткой и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО)

В ЛНР обнаружен большой схрон со взрывчаткой и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

08 мая текущего года сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в лесопосадочной полосе на расстоянии примерно 2 км от населенного пункта Николаевка Жовтневого района г. Луганска, ЛНР, выявлен замаскированный «тайник» с боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.

В ходе осмотра места происшествия в указанном тайнике обнаружено и изъято:

1. Гранаты «ВОГ-25П» в количестве 40 шт.,
2. Гранаты «ВОГ-25» в количестве 13 шт.,
3. Корпус гранаты «Ф-1» — 4 шт.,
4. Корпус гранаты «РГД-5» — 4 шт.,
5. Корпус гранаты «РГН» — 2 шт.,
6. Корпус гранаты «РГ-42» — 3 шт.,
7. Граната «РКГ-3ЕМ» — 1 шт.,
8. Запалы — 11 шт., из них: «УЗРГМ» — 9 шт., «УДЗ» — 2 шт.,
9. Мины «МОН-50» — 2 шт.,
10. Взрыватели — 315 шт.,
11. Ударники к взрывному устройству — 248 шт.,
12. Имитационный патрон «ИМ-120М» — 1 шт.,
13. Патроны калибра 7,62-мм — 18 шт.,
14. Патроны калибра 9-мм — 28 шт.,
15. Патроны калибра 5,45-мм — 3656 шт.

По данному факту следственным отделом Управления проводится дальнейшая проверка.

Проверяется версия использования обнаруженных боеприпасов и взрывчатых веществ в подрывной деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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В ЛНР обнаружен большой схрон со взрывчаткой и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В ЛНР обнаружен большой схрон со взрывчаткой и боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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