Сводки от ополчения Новороссии 10 мая 2019

Как сообщалось, читатели «Русской Весны» в течение декабря и января собрали около 1 800 000 рублей на помощь и подарки Донбассу. Затем весной было собрано около 800 000 на лечение тяжело больных детей. Переводы приходили со всех концов Земли.

Кроме того, на собранные средства была оказана адресная помощь особо нуждающимся и раненым военнослужащим, а также бойцам на передовой.

В День Победы благодаря читателям нам удалось сделать очередное очень хорошее дело.

В посёлке шахты Абакумова, фактически на передовой под Донецком, двум инвалидам была оказана долгожданная помощь. Здесь в доме проживает военный, получивший тяжелейшие ранения, выполняя боевое задание и одинокая старушка.

3 года они не могли выйти из дома, теперь же им сделали пандус для спуска по лестнице. Дедушка был потрясён и от всей души благодарил читателей «Русской Весны».

Мы продолжаем сбор помощи

Напомним, наш корреспондент Настя Михайловская работает на Донбассе с 2014 года. Помимо съёмок и публикаций, она занимается гуманитарной помощью бойцам, детям, старикам, раненым и инвалидам. К нам продолжают обращаться бойцы с передовой, родственники раненых и тяжело больных.

Мы будем продолжать сбор помощи и закупки необходимого для нуждающихся. Кто может помочь деньгами, присылайте на московскую карту Сбербанка 4276380159317093 (Анастасия). Ничего не пишите в теме, могут заблокировать карту.

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