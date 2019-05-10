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Спуск на воду эсминцев Type-52D

14:16. 10 мая 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:


Спуск на воду двух новых ракетных эсминцев Type-52D на судоверфи в Даляне.
Это 19-й и 20-й корабли в серии, которые были спущены на воду.
Корабли этой серии предназначены для решения различных задач – от борьбы с надводными целями и поддержки высадки десанта, до сопровождения авианосцев в составе авианосных ударных групп.




На этой фотографии можно заметить постройку более крупного эсминца серии Type-55 , который можно узнать по характерной носовой части.
Чуть далее можно заметить надстройку для эсминца. Собирают их посекционно. Это 6-й корабль серии (4 уже спущены), опять же с прицелом на формирование 4-х полноценных авианосных ударных групп к 2030-му году.







О эсминцах серии Type-52D http://bastion-karpenko.narod.ru/052D.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4979292.html

Метки: далянь, Китай, флот, фотографии

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