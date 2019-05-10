Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 мая 2019

9 мая по всему миру, в день освобождения Европы от коричневой чумы, проходят праздничные мероприятия, посвященные этому великому событию.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Не стал исключением и сирийский Алеппо, в котором обычные люди вышли на улицы с фотографиями своих родственников, а также российских военнослужащих, погибших в боях с международным терроризмом.

Под музыку Великой Отечественной войны и национальные песни шествие возглавили первые лица города. Губернатор города Алеппо, председатель правящей партии БААС, руководители силовых ведомств и муниципальных округов. В строю шли саперы из Республики Армения, которые пришли на помощь сирийскому народу, представители «Русской общины», семьи погибших сирийских военнослужащих и просто неравнодушные граждане.

В этом году, несмотря на непростую обстановку, сложившуюся в провинции Алеппо, да и во всей Сирии в целом, в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие более 800 человек.

Официальные лица и простые граждане говорили о преемственности поколений. Сирийцы понимают, насколько важен День Победы для каждого россиянина. Героизм, мужество, самоотверженность советского народа являются примером для нынешнего поколения защитников Отечества.

Подвиг советских солдат вдохновляет на борьбу против мирового терроризма и защиту своего государства от внешних посягательств.

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