Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 мая 2019
- 10:50 “Вежливые люди” в Северной Хаме.
- 06:12 Сирия: «Бессмертный полк» прошёл по улицам Алеппо (ФОТО).
- 04:30 Восточная Гута: Военную полицию РФ встречают в бывшей крепости боевиков (ФОТО).
- 00:25 Советники за работой.
“Вежливые люди” в Северной Хаме
В дополнение к фотографиям военных советников https://colonelcassad.livejournal.com/4978359.html
Фото "вежливых людей" в Северной Хаме.
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Сирия: «Бессмертный полк» прошёл по улицам Алеппо (ФОТО)
9 мая по всему миру, в день освобождения Европы от коричневой чумы, проходят праздничные мероприятия, посвященные этому великому событию.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Не стал исключением и сирийский Алеппо, в котором обычные люди вышли на улицы с фотографиями своих родственников, а также российских военнослужащих, погибших в боях с международным терроризмом.
Под музыку Великой Отечественной войны и национальные песни шествие возглавили первые лица города. Губернатор города Алеппо, председатель правящей партии БААС, руководители силовых ведомств и муниципальных округов. В строю шли саперы из Республики Армения, которые пришли на помощь сирийскому народу, представители «Русской общины», семьи погибших сирийских военнослужащих и просто неравнодушные граждане.
В этом году, несмотря на непростую обстановку, сложившуюся в провинции Алеппо, да и во всей Сирии в целом, в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие более 800 человек.
Официальные лица и простые граждане говорили о преемственности поколений. Сирийцы понимают, насколько важен День Победы для каждого россиянина. Героизм, мужество, самоотверженность советского народа являются примером для нынешнего поколения защитников Отечества.
Подвиг советских солдат вдохновляет на борьбу против мирового терроризма и защиту своего государства от внешних посягательств.
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Восточная Гута: Военную полицию РФ встречают в бывшей крепости боевиков (ФОТО)
Военная полиция России осуществила доставку гуманитарной помощи в н. п. Сакба в районе Восточная Гута, который долгие годы являлся главным оплотом исламистов под Дамаском. Сейчас здесь живут мирные жители и примирившиеся боевики, с радостью встретившие российских военных.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.
Армейцы выдали 500 продовольственных наборов общим весом около 2,5 тонн наиболее нуждающейся категории населения. В эти наборы входили рис, консервы и сахар.
Глава администрации поселения Халид Куатли выразил слова благодарности представителям военной полиции Минобороны России.
Это не первая гуманитарная акция, проводимая российской военной полицией в Восточной Гуте. В течении этого года военной полицией совместно с Центром по примирению враждующих сторон многократно доставляли гуманитарную помощь жителям наиболее пострадавших от войны районов.
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Советники за работой
Российские военные советники в боевых порядках сирийских войск в Северной Хаме.
Успехи САА в Северной Хаме являются в том числе и результатом их незаметной работы.
Ниже, фото сирийцев в освобожденных населенных пунктах северо-западной Хамы.
Праздничный стол для сирийских солдат.
Промежуточные результаты майского наступления. Завтра ожидается продвижение на равнине Аль-Габ, а также попытка продвинутся к Аль-Хабиту, взятие которого открывает дорогу на Хан-Шейхун.
"Ан-Нусре" придется очень сильно постараться, чтобы стабилизировать обвалившийся участок фронта, особенно с учетом того, что их позиции в глубине также подвергались бомбардировкам и есть серьезные проблемы с маневром резервами в дневное время.
Сегодня вечером ситуацию в закрытом режиме будет обсуждать СБ ООН, где на Россию попробуют надавить, чтобы она остановила наступление.
Турция очевидно придерживает подконтрольные группировки от сражения в Северной Хаме, предоставляя "Ан-Нусре" и Ко самостоятельно вести борьбу за "демократию в Сирии". В случае, если Турция мешать не будет, исход сражения в Северной Хаме немного предсказуем – будет также, как с Абу-Дахуром.
PS. Стоит отметить, что сирийские источники сообщают, что сирийцы удачно поймали в засаду группу уйгурских боевиков из 40 человек и знатно ее покрошили. Если так, то Китай будет явно доволен. Ждем фото.
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