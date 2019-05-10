Новости Украины и Новороссии 10 мая 2019

Здравствуйте, уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая в Донецке состоялась массовая праздничная манифестация в честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На нашем мероприятии присутствовало, несмотря на начавшийся еще с утра довольно-таки сильный дождь, просто огромное количество человек — десятки тясяч!!! Это и представители трудовых коллективов ДНР, и множество коммунистов во главе с КП ДНР, товарищи из московского горкома КПРФ, а также некоторые другие левые организации: Союз левых сил, Комсомол ДНР, Союз советских офицеров, пионеры и т. д.; это и военнослужащие различных подразделений Армии ДНР, и ветераны Великой Отечественной войны, и многочисленные иностранные гости из России, Германии, Испании, Франции, Италии, Великобритании, США и т. д.

Вначале, 8.30 утра, люди собрались в районе памятника товарищу Ленину. Мы, коммунисты, держали в руках флаги СССР, красные знамена Победы, баннеры с изображением товарищей Ленина и Сталина с лозунгом «За Родину, за Сталина», портреты наших коммунистических вождей и прославленных командиров и героев Великой Отечественной войны.

Коммунисты подчеркивают, что Великая Отечественная война была справедливой, освободительной и защищала интересы трудового народа нашей страны, советского социалистического строя и всей человеческой цивилизации.

Великая Отечественная война имела классовый характер, ибо целью гитлеровского фашизма и тех, кто за ним скрывался, было уничтожение социалистического строя, уничтожение любой ценой и любыми средствами.

Они понимали: идет классовая битва в мировом масштабе, решается судьба социализма, решается, быть государству рабочих или нет. И советские люди в этой войне сражались именно с классовым врагом, защищали именно социалистическое государство и социалистический строй.

Победа Советского Союза в войне показала всему миру превосходство социализма над капитализмом.

Это было, во-первых, превосходство советской социалистической экономики над капиталистической.

А во-вторых, что самое главное — неизмеримое нравственное превосходство советского человека, человека нового типа над нравственностью буржуазии с ее циничной и зверской моралью, которая вполне законченно проявила себя в фашистской идеологии.

В 9.00 на улице Артема состоялся военный парад. Под музыку песни композитора Александрова «Священная война» знаменная группа военнослужащих отдельного конвойного отряда Народной милиции «Волк» прошла вдоль строя парадных расчетов и трибуны с ветеранами.

Принимал парад начальник Управления Народной милиции генерал-майор Денис Синенков. В апреле 2014 года он пришел добровольцем в народное ополчение. Принимал участие в освобождении Шахтерска, Снежного, Тореза, защищал легендарную Саур-Могилу. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой».

Командовал парадом заместитель начальника штаба УНМ полковник Эдуард Пелешенко. Вначале промаршировала пешая колонна в составе расчётов подразделений Народной Милиции ДНР, МЧС, МВД, курсантов Республиканского военного лицея и Донецкого высшего общевойскового командного училища. Парадные расчёты состояли из почти 1500 человек.

В параде также приняли участие 54 единицы боевой техники и автомобилей, в том числе легендарная «Катюша», танк Т-34, БМП-1 и БМП-2, БТР, танки Т-64, Т-72, боевые машины ЗРК «Стрела-10», самоходки «Гвоздика», системы «Град», 120-миллиметровые полковые минометы, противотанковые пушки «Рапира», гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

В целом в параде приняли участие 1481 человек личного состава Армии ДНР — представители всех наших подразделений: 9-го полка, 11-го полка, «Пятнашки», «Оплота», Первой Славянской бригады, отряды МВД и МЧС и т. д.

Около 10 часов начался марш «Бессмертного полка» — тысячи человек несли в руках портреты павших воинов Великой Отечественной войны и цветы. От площади Ленина мы дошли до монумента Воинам-освободителям Донбасса в Парке имени Ленинского Комсомола.

Там состоялся митинг и возложение цветов. На площади было очень много народу — в специализированных палатках работали полевые кухни и все желающие имели возможность отведать армейский паек, выступали военные и красочные народные творческие коллективы.

Народ ДНР с почтением вспоминал наших дедов и прадедов, как павших, так и живущих ныне — этих героев Великой Отечественной войны, раздавивших ценой неимоверных усилий немецкий фашизм, и сравнивал эту «чуму» 20 века с политикой современной бандеровской хунты, которая захватила власть на Украине и воюет против наших молодых государств — ЛНР и ДНР — с целью их захвата и организации геноцида наших жителей.

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Бенес Айо, активист Компартии ДНР и «Другой России», специально для «Русской Весны»