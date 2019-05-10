Лицемерие и Huawei
15:39. 10 мая 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей о том, как министр обороны Британии Уильямсон стал жертвой прослушки со стороны США.
Лицемерие и Huawei
Тереза Мэй почти наверняка уволила Гэвина Уильямсона не только на основании факта телефонных звонков, свидетельствующих о том, что он разговаривал по телефону с журналистом Telegraph, но и на основе записи самого разговора. Меня удивляет, что после Сноудена и его откровений о PRISM , после релизов Wikileaks Vault 7 и многих других источников, включая мой собственный скромный вклад, людям все же удается избегать когнитивного диссонанса, который связан с осознанием того, насколько нами интересуются и насколько сильно нас слушают. Даже Кабинету министров удается делать вид, что этого не происходит.
Бюджет АНБ, который занимается только перехватом коммуникаций, в этом году составляет 14,2 миллиарда долларов США. Подумайте об этой огромной сумме, предназначенной только для наблюдения за связью, и того, чего она позволяет достичь.
Бюджет британского эквивалента, GCHQ, составляет 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, из которых около 10% оплачивается АНБ.
Внутреннее наблюдение в Великобритании было значительно расширено, и многие табу нарушены. Но основой системы в отношении внутренних перехватов по-прежнему является то, что правовые ограничения обходятся, поскольку АНБ США шпионит за гражданами Великобритании, в то время как GCHQ Великобритании шпионит за гражданами США, и затем информация обменивается между ними. Таким образом, вероятно, АНБ прослушало телефонный звонок Уильямсона, передав подробности. Учитывая официальную оппозицию США и Великобритании, использующей технологию Huawei, заявления Уильямсона были бы «законной» целью АНБ.
Массовый надзор за работами по сбору электронного "урожая".
Помимо целевых телефонных номеров, миллионы практически случайных вызовов прослушиваются в электронном виде с использованием технологии распознавания голоса, и определенных ключевых слов, которые вызывают реакцию системы. Звонок Уильямсона, в котором обсуждались Huawei, Китай, разведывательные службы и бэкдоры, безусловно, запустил бы запись и был бы переадресован слушателю-человеку, даже если бы его телефон не был специально поставлен на прослушивание американцами – что почти наверняка было так.
Уильямсон, конечно, полагается на секретность своих собственных служб безопасности в своих попытках доказать свою невиновность, будучи уверенными в том, что уж его записывать точно не будут. Наличие записи, в которой я абсолютно уверен, является единственным возможным объяснением степени уверенности Мэй и быстрых действий против одного из ее очень немногих верных союзников.
Все это, конечно, демонстрирует ошеломляющее лицемерие тех, кто обеспокоен тем, что Huawei будет использоваться для электронного прослушивания, когда они по уши в электронном прослушивании сами. Один из моих героев – великий Ричард Столлман, который сформулировал это шесть лет назад:
RMS: Ну, это вполне разумное подозрение для меня. Я не думаю, что правительству США следует использовать операционные системы, сделанные в Китае, по той же причине, по которой большинство правительств не должны использовать операционные системы, сделанные в США, и на самом деле мы только что получили доказательства, так как теперь известно, что Microsoft сообщает АНБ об ошибках в Windows, прежде чем она их исправит.
RSS: Я это и имел ввиду, поэтому я говорил, что АНБ недавно получало уведомления об ошибках "нулевого дня" и [непонятно] АНБ и ЦРУ, чтобы просто взломать ПК за границей для целей шпионажа.
RMS: Теперь, [непонятно], что это подтверждает мою точку зрения, что вы должны быть сумасшедшими, если вы были какой-то другой страной и использовали Windows на своих компьютерах. Но, вы знаете, учитывая, что у Windows есть универсальная задняя дверь, Microsoft вряд ли нужно будет сообщать АНБ о каких-либо ошибках, она может сообщать АНБ о неисправности универсальной "задней двери", и этого будет достаточно для АНБ, которое атакует любой компьютер под управлением Windows, который, к сожалению, весьма распространены.
Все крупные западные технологические компании сотрудничают с западными службами безопасности. В «Убийстве в Самарканде» я представил первое публичное свидетельство о том, что правительство может и действительно слушает через микрофон вашего мобильного телефона, даже когда телефон якобы выключен, – факт, который почти не получил внимания, пока Эдвард Сноуден не выпустил документы, подтверждающие это шесть лет спустя. Китай полон западных устройств с бэкдорами, которые используются западной разведкой. То, что ситуация разворачиваются в обратную сторону по мере развития китайских технологий, вряд ли удивительно.
Лично я не хочу, чтобы китайцы, американцы, русские или британцы подслушивали меня или друг друга, и я хочу, чтобы они прекратили. Конечно, шпионские игры будут продолжаться, так как они приносят деньги многим людям с хорошими связями. Но для любой страны требовать морального превосходства во всем этом – просто чушь.
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2019/05/huawei-hypocrisy/ – цинк
Конечно, никто этим не прекратит заниматься.
Британия в данной истории выступает в роли площадки, где США схлестнулись с Китаем в борьбе за сферу контроля над цифровыми коммуникациями. Уильямсон стал полуслучайной жертвой этой борьбы, хотя учитывая болтливость министра, он сам в значительной степени выкопал себе политическую могилу.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4979612.html