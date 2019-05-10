Дело авиаторов. Сильные духом. Выпуск 19
Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.
Шапкозакидательские настроения и пренебрежение к противнику сыграли злую шутку со многими, кто вступил в Великую Отечественную войну, не понимая или не принимая того факта, что на битву с нами вышел сильный, умелый и коварный враг. Объединённая Европа под фашистскими знамёнами, за три месяца упорных боёв дошла до Москвы. И хотя СССР поддержали Британия с доминионами, а позже и США, фактически наша страна сражалась один на один с превосходящими силами противника.
Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ
Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.
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